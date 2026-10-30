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Ağrı'da son 1 haftadaki polis operasyonlarında aranan 16 kişi yakalandı

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Valilik açıklamasına göre Ağrı'da polisin son 1 haftadaki denetim ve operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı. Operasyonlarda ruhsatsız 10 silah ve 141 fişek ele geçirildi, 5 kişiye idari işlem uygulandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ağrı'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada denetim ve operasyonlar yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız 10 silah ve 141 fişek ele geçirildi, 5 kişiye idari işlem uygulandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
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