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Kanada’nın yüksek güvenlikli hapishanesinde drone skandalı! Mahkûma hamburger menüsü ulaştırıldı

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Kanada’nın yüksek güvenlikli hapishanesinde drone skandalı! Mahkûma hamburger menüsü ulaştırıldı
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Kanada’nın Quebec eyaletindeki yüksek güvenlikli bir cezaevinde, drone ile mahkûma kaçak yiyecek ulaştırılması güvenlik açıklarını gündeme taşıdı. Gece saatlerinde radarlara ve kameralara yakalanmadan hücre penceresine kadar ulaşan insansız hava aracının, bir mahkûma hamburger menüsü ile alkol getirdiği tespit edildi. Olayın ardından cezaevi yönetimi inceleme başlatırken, sendika temsilcileri aynı yöntemle silah ve uyuşturucu da sokulabileceği uyarısında bulundu.

  • Quebec'in Sainte-Anne-des-Plaines bölgesindeki Regional Reception Centre cezaevinde gece saat 03.00 sıralarında bir drone, mahkûmun hücresine tavuk nugget, patates kızartması, sos ve bir şişe alkollü içecek ulaştırdı.
  • Cezaevinin dış güvenlik kameraları ve drone tespit sistemleri, izinsiz uçuşu kaydetmedi; mahkûm ertesi sabah alkolün etkisinde hücresinde bulundu.
  • Kanada federal cezaevlerinde drone olayı sayısı 2023-2024 döneminde 899, 2024-2025 döneminde 1.064 ve 2025-2026 döneminde 839 olarak kayda geçti.

Kanada’da güvenlik önlemleriyle öne çıkan bir cezaevinde yaşanan olay, hapishanelerdeki güvenlik açıklarını yeniden gündeme getirdi. Bir mahkûma insansız hava aracıyla hamburger menüsü ve alkol ulaştırıldığı ortaya çıkarken, olayın ardından cezaevi yönetimi soruşturma başlattı. Drone’un güvenlik sistemlerine yakalanmadan hedefe ulaşması endişeleri artırdı.

DRONE HÜCRE PENCERESİNE KADAR ULAŞTI

Olay, Quebec eyaletinin Sainte-Anne-des-Plaines bölgesinde bulunan Regional Reception Centre cezaevinin özel güvenlik biriminde yaşandı. Gece saat 03.00 sıralarında tesise yaklaşan bir drone, mahkûmun hücresine yiyecek ve alkol taşıdı.

Paketten tavuk nugget, patates kızartması, sos ve bir şişe alkollü içecek çıktığı belirtildi. Ertesi sabah kontroller sırasında görevliler, alkolün etkisinde olduğu belirtilen mahkûmu hücresinde buldu. Hücrede ayrıca getirilen yiyeceklerin kalıntıları vardı.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ DRONE’U TESPİT EDEMEDİ

Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri, drone’un cezaevinin güvenlik önlemlerini aşması oldu. Cezaevi görevlileri sendikasının açıklamalarına göre, dış güvenlik kameraları hava aracını kaydetmedi. Drone tespit sistemleri de izinsiz uçuşu belirleyemedi.

Sendika temsilcileri, yaşananların yalnızca bir yemek teslimatı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Aynı yöntemle uyuşturucu, cep telefonu ya da silah gibi çok daha tehlikeli maddelerin cezaevine sokulabileceği uyarısı yapıldı.

CEZAEVİNE YENİ ÖNLEMLER GELİYOR

Kanada Ceza İnfaz Kurumu, olayı doğrulayarak inceleme başlatıldığını açıkladı. Kurum, benzer girişimleri önlemek amacıyla tesiste drone teslimatlarını engellemeye yönelik fiziksel tedbirlerin, özellikle koruyucu ağların devreye alınması üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Yetkililer, cezaevlerine yasaklı ya da izinsiz eşya sokulmasının mahkûmların yanı sıra personelin ve toplumun güvenliğini de tehdit ettiğini belirtti.

KANADA’DA DRONE İLE KAÇAK EŞYA SORUNU BÜYÜYOR

Cezaevlerine drone aracılığıyla yasaklı eşya sokulması Kanada’da uzun süredir devam eden bir güvenlik sorunu. Resmî raporlara göre federal cezaevlerinde 2023-2024 döneminde 899, 2024-2025 döneminde ise 1.064 drone olayı kayda geçti. 2025-2026 döneminde bildirilen olay sayısı da 839 oldu.

Son olay, yüksek güvenlikli tesislerde dahi mevcut tespit sistemlerinin yetersiz kalabildiğini ortaya koyarken, cezaevlerinde hava araçlarına karşı daha etkili önlemler alınması yönündeki çağrıları artırdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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