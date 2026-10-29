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Aydın Kuyucak'ta jandarma 3 şüphelinin evinde 7 tabanca buldu, 1 kişi tutuklandı

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Aydın Kuyucak'ta jandarma 3 şüphelinin evinde 7 tabanca buldu, 1 kişi tutuklandı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerinin 3 şüphelinin evine düzenlediği operasyonda 7 tabanca, 5 tüfek ve bin 503 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 şüpheli hakkındaki adli işlemler sürüyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerince 3 şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 5 tüfek ve bin 503 fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah ve mühimmat bulundurulmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. M.İ. (55), İ.D. (29) ve İ.Ö. (41) isimli şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 7 tabanca, 5 tüfek, 9 şarjör, 1 kılıç, bin 503 fişek, 4 meşale, 100 ses fişeği ve çeşitli markalara ait farklı türlerde fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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