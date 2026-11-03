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Osmaniye'de jandarma asayiş uygulamalarında 121 şüpheliyi gözaltına aldı

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Osmaniye'de jandarma asayiş uygulamalarında 121 şüpheliyi gözaltına aldı
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Osmaniye'de jandarma ekiplerince 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında il genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında 133 olayla ilgili 121 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 133 olayla ilgili 121 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik operasyon ve asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 133 asayiş olayıyla ilgili 121 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 2 gram metamfetamin, 12 gram bonzai, 400 adet sentetik hap ve 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Öte yandan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 11 kişi ile haklarında 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 26 kişi yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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