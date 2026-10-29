Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan cinayet şüphelisi İzmir'de 2 hükümlüyle yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan cinayet şüphelisi İzmir'de 2 hükümlüyle yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bağcılar'da işlenen cinayetin şüphelisi Hamza Y. (23), Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken İzmir Çeşme'deki bir otelde 2 hükümlüyle yakalandı. Otelde 1 tabanca ve 7 fişek ele geçirilirken Hamza Y. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İSTANBUL'da işlenen cinayetin şüphelisi Hamza Y. (23) ile 2 hükümlü, Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada İzmir'deki bir otelde yakalandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde işlenen cinayetin şüphelisi Hamza Y.'nin Çeşme üzerinden Yunanistan'a kaçacağını öğrendi. Bugün şüphelinin bulunduğu otele, operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Kasten öldürme' suçu şüphelisi Hamza Y. ile haklarında 3 yıl 9 ay ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim K. (28) ve Eren K. (24) yakalandı. Otelde yapılan aramada, 1 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Hamza Y.'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği; diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler

Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak
Selin vurduğu Arjantin'de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi

Zehirli yılan ve timsahlar mahallelere indi
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber

Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Kerim sonra Eylül
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata

68 kişinin öldüğü kazanın nedeni hayli vahim! Ses kayıtları sızdı
İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı

Gençler besmele çekip kaçarken o kovaladı
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş

Sarıgül soruşturmasında rezil iddia: İlişkiye zorlayıp izledi