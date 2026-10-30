Zeytinburnu'nda iki silahlı olayla ilgili 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Zeytinburnu'nda iki silahlı olayla ilgili 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Zeytinburnu'nda iki ayrı silahlı olaya ilişkin 28 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin evinde 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Zeytinburnu'nda iki ayrı silahlı olaya ilişkin düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirilirken, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki bir spor salonunun önünde silahla ateş açılması ve 25 Ekim'de Yeşiltepe Mahallesi'nde çıkan kavga sırasında karşılıklı ateş edilerek çevrede maddi hasar oluşmasına ilişkin çalışma başlattı.
Saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olaylara karıştığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere 28 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.A. (30), Y.K. (26), U.T. (20), S.Y. (24), B.Y. (25) ve S.İ. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.K.'nin ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.