Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zeytinburnu'nda iki silahlı olayla ilgili 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeytinburnu'nda iki silahlı olayla ilgili 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı Haber Videosunu İzle
Zeytinburnu'nda iki silahlı olayla ilgili 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Zeytinburnu'nda iki ayrı silahlı olaya ilişkin 28 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin evinde 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Zeytinburnu'nda iki ayrı silahlı olaya ilişkin düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirilirken, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki bir spor salonunun önünde silahla ateş açılması ve 25 Ekim'de Yeşiltepe Mahallesi'nde çıkan kavga sırasında karşılıklı ateş edilerek çevrede maddi hasar oluşmasına ilişkin çalışma başlattı.

Saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olaylara karıştığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere 28 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.A. (30), Y.K. (26), U.T. (20), S.Y. (24), B.Y. (25) ve S.İ. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.K.'nin ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim

Bebeğine öyle bir isim verdi ki! Galatasaraylılar bayılacak
Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti

Madalya hayali kurarken füzenin hedefi oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı
Bursa'da kiracı kadından 4 yıllık yıldırma iddiası! Mülk sahibinin kardeşinin gece yaptıkları kamerada

Gece karavanla gelip dükkanın önünü dağıttı! 4 yıldır bitmiyor
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Günün şok iddiası! Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü

Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü