İzmir Karaburun'da operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 280 gram esrar bulundu

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İzmir'in Karaburun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mordoğan Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen A.Ö. ve N.Ö'nün evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 280 gram kubar esrar, 150 gram kenevir tohumu, 18 kök kenevir bitkisi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 47 fişek ile ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA