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İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı

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İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı Haber Videosunu İzle
İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı
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Suriye'nin İdlib ilinde bir mühimmat deposunda şiddetli patlama meydana geldi. Serakib yakınlarındaki depoda bulunan mühimmatların art arda infilak etmesiyle gökyüzüne dev bir alev topu yükselirken patlamaların etkisiyle mühimmatlar çevreye saçıldı. Bölgede büyük bir yangına yol açan patlamanın nedeni henüz belirlenemezken ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde akşam saatlerinde şiddetli bir patlama yaşandı. Serakib yakınlarındaki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın etkisiyle bölgede büyük bir yangın çıktı.

MÜHİMMATLAR ART ARDA İNFİLAK ETTİ

Patlamanın ardından depoda bulunan mühimmatlar peş peşe infilak ederken gökyüzüne dev bir alev topu yükseldi. İlk patlamayı takip eden ikincil patlamalar sırasında mühimmatların çevreye saçıldığı görüldü.

PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayda ölü veya yaralı bulunup bulunmadığına ilişkin de doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

Yerel basında patlamanın meydana geldiği depoda iç savaş döneminden kalma mühimmatların tutulduğu öne sürüldü. 

Kaynak: Haberler.com
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