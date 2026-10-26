İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı

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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde akşam saatlerinde şiddetli bir patlama yaşandı. Serakib yakınlarındaki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın etkisiyle bölgede büyük bir yangın çıktı.

MÜHİMMATLAR ART ARDA İNFİLAK ETTİ

Patlamanın ardından depoda bulunan mühimmatlar peş peşe infilak ederken gökyüzüne dev bir alev topu yükseldi. İlk patlamayı takip eden ikincil patlamalar sırasında mühimmatların çevreye saçıldığı görüldü.

PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayda ölü veya yaralı bulunup bulunmadığına ilişkin de doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

Yerel basında patlamanın meydana geldiği depoda iç savaş döneminden kalma mühimmatların tutulduğu öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com