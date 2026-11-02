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Adana'da bavuldan yere düşen tabanca ateş aldı! 12 yaşındaki Melek yüzünden ağır yaralandı

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Adana'da bavuldan yere düşen tabanca ateş aldı! 12 yaşındaki Melek yüzünden ağır yaralandı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde, iddiaya göre dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca yere düşerek ateş aldı. Kurşunun yüzüne isabet ettiği 12 yaşındaki Melek G., hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el konulurken, olay anında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde evde yere düşen tabancanın ateş alması sonucu Melek G. (12), yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay sırasında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Melek G.'nin yüzüne isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek G., buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

RUHSATSIZ TABANCAYA EL KONULDU

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay anında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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