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Sivas Kangal'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Sivas Kangal'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Sivas'ın Kangal ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. Şüphelilerin adres ve araçlarında uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kangal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şubeleri ile Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve araçlarında bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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