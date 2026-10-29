Çeşme'de otelde saklanan 2 firari hükümlü ve İstanbul'daki cinayet zanlısı yakalandı

Çeşme'de otelde saklanan 2 firari hükümlü ve İstanbul'daki cinayet zanlısı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Çeşme'de düzenlenen otel baskınında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari ile İstanbul Bağcılar'daki cinayet zanlısı yakalandı. Aramada ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirilirken, şüphelilerin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlendi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari ile İstanbul'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir cinayetin zanlısının ilçedeki bir otelde saklandığını belirledi.
Otele baskın düzenleyen ekipler, şüpheli H.Y. (23) ile haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (28) ve E.K'yi (24) yakaladı.
Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.
H.Y. ile firari hükümlülerin, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlendi.