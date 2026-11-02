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Ruhsatlı silah ve av tüfeği için 7 ilde güvenli muhafaza uyarısı gönderildi

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Ruhsatlı silah ve av tüfeği için 7 ilde güvenli muhafaza uyarısı gönderildi
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Ruhsatlı silah ve yivsiz av tüfeklerinin güvenli muhafazası için ülke genelinde bilgilendirme başlatıldı; ilk etapta 7 ilde ruhsat sahiplerine SMS gönderildi. Eskişehir'de yazılı tebligat yapılırken, olaylarda kullanılan kısa namlulu tüfeklerin avcı tüfeği olmadığı belirtildi.

Ruhsatlı silah ve yivsiz av tüfeklerinin güvenli muhafazasına yönelik ülke genelinde bilgilendirme çalışması başlatıldı. Uygulama kapsamında ilk etapta 7 ilde ruhsat sahiplerine SMS ile uyarı gönderilirken, aralarında Eskişehir'in de bulunduğu illerde tebligat yapılmaya başlandı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Eskişehir Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Sercan Gözlev ise kamuoyundaki yanlış algıya dikkat çekerek, asayiş olaylarında kullanılan kısa namlulu silahların avcı tüfeği olmadığını vurguladı.

Ruhsatlı silah ve yivsiz av tüfeklerinin özellikle çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı, kilitli alanlarda muhafaza edilmesi amacıyla ülke genelinde geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Çalışmanın ilk etabında 7 ilde silah ruhsatı sahiplerine SMS gönderilerek güvenlik uyarıları iletildi. Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum'da ise yeni ruhsat ve ruhsat yenileme başvurusunda bulunan vatandaşlara yazılı tebligat yapılmaya başlanırken, uygulamanın diğer illerde de devam ettiği bildirildi.

"Olaylarda kullanılan tüfekler avcılara ait değildir"

Tüfek çeşitleri ve halk arasındaki yanlış algı hakkında konuşan Eskişehir Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Sercan Gözlev, tüfeklerin yivli ve yivsiz olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtti. Yivsiz tüfeklerin genellikle ev ve ofislerde savunma amaçlı bulundurulduğunu aktaran Gözlev, "Avcılık belgesine sahip olan kişiler avda tüfek kullanabilirler. Ancak asayiş olaylarında kullanılan tüfeklerin çoğu avda kullanılamaz. Boy olarak kısa olan tüfeklerin avda kullanılması zaten yasaktır. Avcılar silah eğitimi almadan tüfek kullanmazlar. Olaylarda kullanılan tüfekler avcılara ait tüfekler değildir; evlerde bulundurma ruhsatıyla kullanılan tüfeklerdir" dedi.

"Halkımız yanlış biliyor, her tüfek av tüfeği değildir"

Kamuoyunda yivsiz tüm silahların av tüfeği olarak anılmasının doğru olmadığını ifade eden Gözlev, "Halkımızın bildiği bir yanlış var; yivsiz tüfekler genel anlamda av tüfeği olarak tabir ediliyor. Aslında avda kullanılması yasak olan tüfekler de 'avcı tüfeği' diye biliniyor, yanlış burada başlıyor. Her tüfek av tüfeği değildir. Avcıların tüfekleri normalde her zaman muhafaza altındadır, çocukların ve diğer kişilerin ulaşamayacağı dolaplardadır. Ancak bulundurma amaçlı alınan tüfekler genelde duvarda asılı duruyor ve herkes kolayca ulaşabiliyor" şeklinde konuştu.

"Tüfekler kilitli dolaplarda tutulursa olayların önüne geçilir"

Silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesinin hayati önem taşıdığını kaydeden Gözlev, "Halkımız da tıpkı avcılar gibi tüfeklerini dolaplarda kilitli ve muhafaza altında tutarsa bu tür üzücü olayların önüne geçilmiş olur. Normal şartlarda avcıların tüfeklerinin yıllık periyodik bakımı yapılır ve mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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