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Şırnak Silopi'de silah kazasında ölen Astsubay Harun Alkan Düzce Yığılca'da defnedildi

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Şırnak Silopi'de silah kazasında ölen Astsubay Harun Alkan Düzce Yığılca'da defnedildi
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Silopi'de silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Harun Alkan (34), memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde toprağa verildi. İğneler köyündeki babaevine getirilen Alkan için helallik alındı, cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Harun Alkan (34), memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde meydana gelen silah kazasında yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Harun Alkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yığılca ilçesine bağlı İğneler köyündeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Alkan için cenaze töreni düzenlendi. Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Alkan'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Düzce Valisi Mehmet Makas, Alkan'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileterek taziyede bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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