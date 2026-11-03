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Şanlıurfa Viranşehir'de bilişim dolandırıcılığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

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Şanlıurfa Viranşehir'de bilişim dolandırıcılığı şüphelisi 3 kişi yakalandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. Operasyonda 4 cep telefonu, 2 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Viranşehir ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 2 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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