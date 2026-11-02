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Antalya'da 5 ikamette arama yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Antalya'da 5 ikamette arama yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Antalya'da Döşemealtı, Kepez ve Aksu ilçelerinde 5 şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramalarda bin 18 gram sentetik kannabinoid, 506 gram metamfetamin, 40 gram eroin, 144 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve nakit para ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Döşemealtı, Kepez ve Aksu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında Döşemealtı, Kepez ve Aksu ilçelerinde 5 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Aramalarda bin 18 gram sentetik kannabinoid madde (25 bin 683 kullanımlık A4), 506 gram metamfetamin, 40 gram eroin, 144 sentetik hap, 2 sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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