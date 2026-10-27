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Yeni nesil suç örgütünün yöntemi deşifre oldu! Örgüt yöneticisinin babası da gözaltında

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Yeni nesil suç örgütünün yöntemi deşifre oldu! Örgüt yöneticisinin babası da gözaltında
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İstanbul merkezli 30 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 35'i adli süreçteki çocuk 89 şüpheli yakalandı. Elebaşının yurt dışında olduğu değerlendirilen örgütün, sosyal medya üzerinden eleman temin ettiği ve bu kişileri WhatsApp gruplarında suç eylemlerine yönlendirdiği belirlendi. Aramalarda 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında, firari örgüt yöneticilerinden birinin babasının da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul polisi, sosyal medya üzerinden eleman toplayan yeni nesil bir suç örgütüne yönelik ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında, firari örgüt yöneticilerinden birinin babasının da bulunduğu öğrenildi.

ELEBAŞI HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN KARARI VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmada, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi. Örgütün elebaşının yurt dışında olduğu değerlendirilirken, hakkında kırmızı bülten kararı bulunduğu belirlendi.

SOSYAL MEDYADAN ELEMAN, WHATSAPP’TAN TALİMAT

Ekipler, örgütün sosyal medya platformları üzerinden eleman temin ettiğini belirledi. Bu yöntemle bulunan kişilerin WhatsApp gruplarına eklenerek suç eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirildiği ortaya çıktı. Bu gruplarda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

30 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 35'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 89 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

FİRARİ YÖNETİCİNİN BABASI DA GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin, örgüt yöneticisi oldukları değerlendirilen firari şüpheliler M.A., M.K. ve B.Y.’nin adreslerinde de arama yaptığı öğrenildi. M.A.’nın babası H.A. da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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