İzmir Bornova'daki otogarda şüphelinin çantasında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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İzmir'in Bornova ilçesindeki otogarda düzenlenen operasyonda, bir şüpheli şahsın sırt çantasında üç adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince suç unsurlarının önlenmesine yönelik ortak çalışmalar yürütüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında otogarda denetim gerçekleştiren ekipler, bir şüpheli şahsın çantasında arama yaptı. Yapılan aramada üç tabanca bulundu.

Olayla ilgili yakalanan S.B. (44) isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı