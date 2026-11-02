Ankara'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Ankara'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli hakkında işlem başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 42 fişek ele geçirildi; şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.
Yakalanan 26 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA