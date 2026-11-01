Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Fenerbahçe tribün grubu Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı şüphesiyle operasyon düzenlendi. Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmada, saldırı için farklı şehirlerden İstanbul'a geldikleri belirlenen şüpheliler yakalandı. Esenyurt'taki hücre evine düzenlenen operasyonların ardından toplam 5 kişi gözaltına alınırken, uzun namlulu silah, tabancalar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığı tespit edildi.
  • Esenyurt'taki bir hücre evine düzenlenen operasyonlarda, aralarında farklı şehirlerden İstanbul'a gelen şüphelilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
  • Operasyonlarda 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 200 fişek ele geçirildi.

Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı şüphesi üzerine İstanbul'da operasyon düzenlendi. Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen 5 şüpheli yakalandı.

FENERBAHÇE TRİBÜN LİDERİNE SUİKAST HAZIRLIĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu tespit edildi. Saldırı hazırlığıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin farklı şehirlerden İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. İstanbul'da yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin kaldığı adresler belirlendi ve operasyon için harekete geçildi.

ESENYURT'TAKİ HÜCRE EVİNE OPERASYON

Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin Esenyurt ilçesindeki bir hücre evinde kaldıkları belirlendi. İbrahim Ç.nin, Gaziantep'ten İstanbul'a gelen üç şüpheliyle aynı adreste bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda Cihan Can G., Abdulkadir D. ve Orhan B. de gözaltına alındı. Böylece saldırı hazırlığıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen dört şüpheli yakalanmış oldu. Soruşturma kapsamında silahların temin edilmesine ilişkin çalışmalar da yürütüldü.

SALDIRIDA KULLANILACAK SİLAHLARI TEMİN EDEN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Soruşturmayı genişleten ekipler, saldırıda kullanılması planlanan silahların temin edilmesinde rol oynadığı belirlenen Çınar A. da yakaladı. Şahsın gözaltına alınmasıyla birlikte operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmat da dikkat çekti. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 200 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmat, yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Kaynak: Haberler.com
Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında

Fındık Kurdu Berna büyüdü! Son halini görenler tanıyamıyor
Meclisi boks ringine çeviren kavganın sebebi ortaya çıktı! Vekilin skandal önerisi fitili ateşledi

Meclisi ringe çeviren kavga: Vekilin skandal teklifi fitili ateşledi
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt

Herkes Fenerbahçe sorusuna verdiği cevaba kilitlendi
Şehidimiz Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Şehidimize yaptığı saygısızlık cezasız kalmadı: Böyle yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı

"Dişi Fatih Terim"i fena kızdırdılar!
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!

Nişanlısına rest çekti: İmzayı atmazsan beni unut!
Hakan Safi'den güne damga vuracak Aziz Yıldırım ve seçim açıklaması

Fenerbahçe taraftarına seslendi: Bunu yapın
Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi sakatlık depremi

Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi deprem
30 kilo veren Ata Demirer, işin sırrını açıkladı

30 kilo veren ünlü komedyen sırrını açıkladı: Ne iğnesi, işim olmaz

Galatasaray - Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Fenerbahçe'de Nene'nin yerine bedava dünya yıldızı

Nene'nin yerine bedava dünya yıldızı