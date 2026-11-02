Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
Kocaeli'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de narkotik ekiplerinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 407 gram esrar, 323 gram sentetik kannabinoid ve 552 sentetik ecza ile 1 tabanca ele geçirildi, 3 bin 365 liraya el konuldu.

Kocaeli'de narkotik ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 407 gram esrar, 323 gram sentetik kannabinoid, 115 gram muhtelif uyuşturucu madde ve 552 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 1 tabanca, 6 fişek ve 1 hassas terazi bulundu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 365 liraya da el konuldu.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, narkotik ekiplerinin belirlenen adreslere operasyon düzenlediği, şüphelilerin bulunduğu alanlarda arama yaptığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Kraliyet ailesinde şemsiye krizi! Charles'ı yağmurda bıraktı

Kraliyet ailesinde görülmemiş olay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! Polis makasla ayırdı

Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! O makas boşuna değil
Bulgaristan’da sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak

Komşuda sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak
Tabut başındaki vedasıyla gündem olmuştu! Kadir Karabulut, dostunun mezarına sarılıp ağladı

Dostunun mezarına sarılıp ağladı! Ailemizin ikinci oğluydu
Nevzat Aydın'a haraç tehdidinde yeni gelişme! 8 şüpheli adliyede

Hedeflerinde Nevzat Aydın vardı! Haraç çetesi için yolun sonu
Fenerbahçe'de kritik zirve! Mayıs ayı için karar çıktı

Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi! İşte alınan karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk
Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza

Bakanlık indirim yalanını yutmadı! İnternet sitesine milyonluk ceza