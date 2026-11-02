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Erzurum'da 26 Ekim-1 Kasım denetimlerinde aranan 38 kişi yakalandı

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Erzurum genelinde 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılan denetimlerde aranan 38 kişi yakalandı ve 11 silah ele geçirildi. Uygulamalarda 13 bin 889 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 3 bin 332 araç ile 169 park, bahçe ve okul çevresi kontrol edildi.

Erzurum'da polis ekipleri, yaptıkları uygulamalarda aranan 38 kişiyi yakaladı, 11 silah ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 13 bin 889 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 3 bin 332 araç ile 169 park, bahçe ve okul çevresi kontrol edildi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı, 11 silah ele geçirildi.

Açıklamada, "Erzurum'un huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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