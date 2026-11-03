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Şanlıurfa Viranşehir'de bilişim dolandırıcılığında 3 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa Viranşehir'de bilişim dolandırıcılığında 3 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bilişim sistemleri kullanılarak yapılan dolandırıcılığa yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 4 cep telefonu, 2 flash bellek, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi; işlemler sürüyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 4 cep telefonu, 2 flash bellek, hafıza kartı, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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