Şanlıurfa Viranşehir'de bilişim dolandırıcılığında 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Viranşehir'de bilişim dolandırıcılığında 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bilişim sistemleri kullanılarak yapılan dolandırıcılığa yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 4 cep telefonu, 2 flash bellek, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi; işlemler sürüyor.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 4 cep telefonu, 2 flash bellek, hafıza kartı, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Zanlıların işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA