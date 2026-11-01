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Ankara'da 25-31 Ekim'deki narkotik operasyonlarında 109 şüpheliden 40'ı tutuklandı

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Ankara'da 25-31 Ekim arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 109 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi, silah ve fişekler ile 159 bin 475 lira ele geçirildi.

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 109 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve bu suçlara karışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 25-31 Ekim arasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 109 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda ve farklı türlerde uyuşturucu, 4 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği ve 159 bin 475 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı.

Kaynak: AA
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