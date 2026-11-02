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Eski ABD Başkanı Clinton, Tupelo'da İran'a savaş seçeneğini hiç düşünmediğini söyledi

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Eski ABD Başkanı Bill Clinton, başkanlığı döneminde İran'ın nükleer silah çabalarını sabote ettiklerini ama savaşı hiç düşünmediğini söyledi. Clinton, Tupelo'daki Demokratların mitinginde İran'ın nükleer güç haline gelmemesine kendisinden çok kimsenin memnun olamayacağını belirtti.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, başkan olduğu dönemde İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını sabote etmeye çalıştıklarını ancak "hiçbir zaman savaşa gidilmesi gerektiğini düşünmediğini" belirtti.

Clinton, 3 Kasım Kongre ara seçimleri öncesi Mississippi eyaletinin Tupelo kentinde Demokratların mitinginde konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin Clinton, "İran'ın nükleer güç haline gelmemesine benden çok kimse memnun olamaz." dedi.

Clinton, ABD Başkanı olduğu dönemde İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını sabote etmek için birçok şey yaptıklarını belirterek, "Ancak hiçbir zaman savaşa gidip birçok insanın ölümünü görmemiz gerektiğini düşünmedim çünkü ülkeyi işgal edecek değildik. Nasıl duracağını bilmiyorsan insanları öldürmeye de başlamazsın." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ı uzun zamandır tanıdığını, eskiden "dostane" ilişkileri olduğunu ifade eden Clinton, o zamandan bu yana Trump'ın tarifeleri desteklediğini söyledi.

Clinton, Trump'ı tarifelere karşı uyardığını ancak ABD Başkanı'nın kendisini dinlemek istemediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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