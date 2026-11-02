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Kangal'da operasyonda 204,97 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 tutuklama yapıldı

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Kangal'da operasyonda 204,97 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 tutuklama yapıldı Haber Videosunu İzle
Kangal'da operasyonda 204,97 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 tutuklama yapıldı
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Sivas'ın Kangal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 204,97 gram metamfetamin ile silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 204,97 gram metamfetamin ile silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kangal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen müşterek çalışmada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, eşyalarında, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile silah ve mühimmat ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 4 parça halinde daralı ağırlığı toplam 204,97 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 25 adet 9x19 çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 3 adet 12 kalibre fişek ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 1 rulo alüminyum folyo bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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