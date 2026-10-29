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İzmir'de Atatürk ve silah arkadaşları için keşkek hayrı

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Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları hayrına keşkek dağıttı.

Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları hayrına keşkek dağıttı.

Buca Belediyesi önünde düzenlenen etkinlik, dua okunmasıyla başladı.

Federasyon başkanı Zeynep İlhan Sütoğlu, konuşmasında Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Atatürk'ün bıraktığı en kıymetli emanetin Cumhuriyet olduğunu belirten Sütoğlu, "Bu emanete sahip çıkmak, onu korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir." dedi.

Sütoğlu, Atatürk'ü ve bu vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andıklarını ifade ederek, "Bu bilinçle bir hayır etkinliği düzenlemek istedik. Amacımız yalnızca bir araya gelmek değil, Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, dayanışma ve paylaşma kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaktır." diye konuştu.

Etkinliğe Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer de katıldı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara keşkek dağıtıldı.

Kaynak: AA
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