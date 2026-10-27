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Kocaeli İzmit'te Outlet Center AVM'de kendi silahı ateş alınca şahıs yaralandı

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Kocaeli İzmit'te Outlet Center AVM'de kendi silahı ateş alınca şahıs yaralandı Haber Videosunu İzle
Kocaeli İzmit'te Outlet Center AVM'de kendi silahı ateş alınca şahıs yaralandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Outlet Center AVM'de iddiaya göre yanında taşıdığı silahın ateş alması sonucu bir şahıs yaralandı. Silah sesleri üzerine müşteriler ve mağaza çalışanları panik yaşarken yaralı hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir AVM'de şahıs kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. Alışveriş yapan müşteriler büyük panik yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ömer Türkçakal bulvarında bulunan Outlet Center AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şahsın yanında taşıdığı silah ateş aldı. Kanlar içinde yere yığılan vatandaş için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silah sesleri ile müşteriler ve mağaza çalışanları büyük panik yaşadı. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerindeki silah üzerinde çalışma yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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