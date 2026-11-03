Ankara'da jandarmanın narkotik operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'da jandarma ekiplerince icra edilen narkotik operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. 26 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı