16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

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Ekvador'da 16 yaşındaki TikTok içerik üreticisi Leslibeth Anahí García Farías'ın öldürülmesi ülkede büyük üzüntü yarattı. Genç kızın kesik başı siyah bir poşetin içinde bulunurken, cesedinin geri kalanına henüz ulaşılamadı. Cinayetin ardından ortaya çıkan ve genç kızın başına silah doğrultulduğunu gösteren video ise soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.

16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN KESİK BAŞI BULUNDU

Ekvador'un El Oro eyaletine bağlı Pasaje kentinde 24 Ekim Cumartesi günü korkunç bir cinayet ortaya çıktı. Sabah saat 07.00 sıralarında César Fadul Spor Salonu'nun yakınında siyah bir poşet bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, poşetin içerisinde 16 yaşındaki Leslibeth Anahí García Farías'ın kesik başının bulunduğunu belirledi.

Pasaje Teknik Eğitim Kurumunda öğrenci olan genç kızın TikTok'ta dans ettiği, şarkı söylediği ve günlük yaşamından kesitler yayımladığı öğrenildi.

CESEDİNİN GERİ KALANI HÂLÂ BULUNAMADI

Korkunç olayın ardından bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekvador Ulusal Polisi, genç kızın cesedinin geri kalanını bulmak için arama çalışmalarını sürdürdü. 25 Ekim itibarıyla cesedin geri kalanına ulaşılamazken, cinayetin nerede ve nasıl işlendiği de belirlenemedi.

Olay yerinde inceleme yapan kriminal ekipler, faillerin kimliğini tespit edebilmek amacıyla biyolojik örnekler ve çeşitli deliller topladı.

BAŞINA SİLAH DAYANAN VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından Leslibeth'e ait olduğu belirtilen bir video ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın silahlı bir kişinin tehdidi altında kameraya doğru konuştuğu görülüyor.

Videoda Leslibeth'in bazı kişilerin isimlerini söylediği ve başına gelenlerden söz ettiği duyuluyor.

Ancak görüntülerin ne zaman ve nerede kaydedildiği henüz belirlenemedi. Polis, videonun gerçekliğini ve cinayetle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

CESEDİN YANINDA TEHDİT MESAJI BULUNDU

Polis ekipleri, genç kızın kesik başının bulunduğu yerde tehdit içerikli bir not da ele geçirdi.

Notta, rakip suç örgütlerine bilgi aktardığı öne sürülen kişilere yönelik tehditlerin bulunduğu belirlendi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, söz konusu mesajın cinayetle bağlantısını araştırırken, genç kızın herhangi bir suç örgütüyle ilişkisi olduğuna dair doğrulanmış bir bulgu bulunmadığı bildirildi.

Polis kayıtlarına göre Leslibeth'in herhangi bir sabıkası da yoktu.

CİNAYETİN NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Ekvador Ulusal Polisi bünyesinde faaliyet gösteren Cinayet, Şiddet Kaynaklı Ölüm, Kayıp, Gasp ve Kaçırma Suçları Araştırma Birimi (Dinased), cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, olay yerinden elde edilen delillerin yanı sıra güvenlik kamerası kayıtlarını ve ortaya çıkan görüntüleri de inceliyor.

26 Ekim itibarıyla cinayetin nedeni ve faillerin kimliği henüz açıklanmazken, olayla ilgili herhangi bir gözaltı da bildirilmedi.