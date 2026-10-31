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Ağrı'da operasyonlarda 16 aranan şahıs yakalandı, 10 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Ağrı'da operasyonlarda 16 aranan şahıs yakalandı, 10 ruhsatsız silah ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Ağrı'da operasyonlarda 16 aranan şahıs yakalandı, 10 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftadaki denetim ve operasyonlarında 16 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 10 ruhsatsız silah ve 141 fişek ele geçirilirken, silahlarla ilgili 5 kişiye idari işlem uygulandı; 1 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 16 aranan şahıs yakalanırken, 10 ruhsatsız silah ve 141 fişek ele geçirildi.

Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen silahlarla ilgili 5 kişiye idari işlem uygulandı. Olaylarla bağlantılı 1 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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