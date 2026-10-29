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Kayseri Kocasinan'da kasten yaralama operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Kayseri Kocasinan'da geçen günlerde meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Adreste ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi; şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kasten yaralama suçundan yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen günlerde Oymaağaç Mahallesi'nde meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı. Adreste yapılan aramada, ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D. (27), S.T. (30) ve E.H.D. (30), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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