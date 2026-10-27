Ürdün, Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 20 DEAŞ unsurunu öldürdü

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Ürdün, Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırısının "terör örgütü DEAŞ mevzilerini" hedef aldığını ve yaşanan sivil kayıplardan dolayı üzgün olduklarını duyurdu.

Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklamalar yaptı.

Hava harekatının, terör örgütlerinin hareketliliği ve ulusal güvenliğimizi hedef alması karşısında Ürdün'ün sabrının taşması üzerine gerçekleştirildiğini ifade eden Mumeni, sahadaki istihbarat bilgilerinin doğrulanmasının ardından bölgedeki terör örgütü DEAŞ unsurlarını hedef aldıklarını vurguladı.

Mumeni, Suriye'nin güneyine düzenlenen saldırıda terör örgütü DEAŞ'ın 20 unsurunun öldürüldüğünü ve "büyük bir silah deposunun imha edilmesiyle" örgüte ağır hasar verdiklerini kaydetti.

Sivillerin bulunduğu yönünde bilgi bulunan yerleri hedef almaktan kaçındıklarını ve bu konunun Suriye makamları ile takip edildiğini dile getiren Mumeni, "Sivil kayıplardan dolayı üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Suriye halkına ve devletine büyük saygı duyduklarını vurgulayan Mumeni, iki ülke arasında terör, silah ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı uzun yıllardan bu yana devam eden kurumsal bir koordinasyon olduğuna işaret etti.

Mumeni, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile istikrarının sağlanması ve özellikle Suriye'nin güneyine yönelik "dış emellerin" bertaraf edilmesi amacıyla uluslararası taraflarla koordinasyon halinde olduklarının altını çizdi.

Ürdün'de 23 Ekim'de Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'ndeki cenazeye katılanları hedef alan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, 26 Ekim'de kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediğini açıklamıştı.

Suriye, Ürdün'ün Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA