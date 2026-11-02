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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta yasaklı madde ticaretine yönelik operasyonlarda 334 sentetik ecza hapı, 160 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve 2 bin 500 TL ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda 334 adet sentetik ecza hapı, 160 adet uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 4 adet 9,19 milimetre fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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