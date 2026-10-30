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Dünya çapında 22 ülkedeki liman işçileri 113 limanda savaşa karşı greve gitti

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Dünya çapında 22 ülkedeki liman işçileri, savaşa ve limanların silah ihracatı için kullanılmasına karşı 113 limanda iş bıraktı. Yunanistan'da mühendisler ve denizcilerin de katıldığı grev nedeniyle ülke genelindeki feribot seferleri durdu.

Dünya çapında 22 ülkedeki liman işçileri, savaşa ve limanların silah ihracatı için kullanılmasına karşı protesto amacıyla iş bıraktı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da işçiler, "Liman işçileri savaş için çalışmıyor", "Limanlar askeri üs değildir" yazılı pankartlarla yürüyüş düzenledi.

Uluslararası Liman İşçileri Eylem Günü kapsamında 22 ülkedeki 113 limanda işçiler greve gitti. Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya, Türkiye ve Fas dahil 22 ülkede sendikalar, Gazze'dek dahil olmak üzere Orta Doğu'daki savaşlara ve limanların militarizasyonuna son verilmesi talebiyle ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Limanlar silah, mühimmat, askeri teçhizat ve asker taşımacılığı için kullanılmamalıdır. Liman işçileri savaş için çalışmıyor" denildi.

"Limanlar askeri üs değildir"

Uluslararası grev kapsamında Yunanistan'da Pire, Rafina, Lavrio, Patras, Igoumenitsa, Elefsina ve Rio-Antirrio limanlarında çalışan işçiler iş bıraktı. Atina'da yürüyüş ve gösteri gerçekleştirilen liman işçileri, limanların askeri amaçlarla kullanılmasına karşı çıktı ve savaşlardaki rollerine son verilmesini talep etti. Göstericiler, "Halk sizi istemiyor, askeri üslerinizi alın ve gidin", "İşçiler patronlar olmadan da çalışabilir" şeklinde savaş karşıtı sloganlar attı. Göstericilerin taşıdığı pankartlarda ise, "Liman işçileri savaş için çalışmıyor", "Limanlar askeri üs değildir" ve "Ya onların karı ya da bizim canımız" ifadeleri yer aldı.

Mühendisler ve denizcilerin de greve katılmasıyla ülke genelindeki feribot seferleri durduruldu.

Dünya çapında liman operasyonları aksayacak

Protestoya katılan işçi grupları arasında Almanya'daki ver.di, İrlanda'nın en büyük sendikası SIPTU, Danimarka'daki 3F ve Fransa'daki CGT Ports et Docks, Hindistan Su Taşımacılığı İşçileri Federasyonu (WTWFI) da yer alıyor. Filistin yanlısı kampanya grubu olan ve insani yardım ulaştırmak için İsrail'in Gazze ablukasını defalarcan kırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu da grevi desteklemek için "denizde koordineli, stratejik eylemler" gerçekleştireceğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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