Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep'te polis, silah kaçakçılarına operasyonda 3 silah ve 214 fişek ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te polis, silah kaçakçılarına operasyonda 3 silah ve 214 fişek ele geçirdi Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te polis, silah kaçakçılarına operasyonda 3 silah ve 214 fişek ele geçirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. İkamet ve araçta yapılan aramalarda 3 silah ile 214 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 adet silah ele geçirildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ile kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir ikamet ve araçta yapılan aramalarda 1 adet hafif makinalı tabanca, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile 214 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Görüntü İstanbul'dan! Genç kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü

Genç kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama

Mide bulandıran pazarlık kamerada! Bahsedilen tutar akıllara zarar
Burak Yılmaz'a kötü haber! Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

Fenerbahçe maçı öncesi hiç istemediği şey gerçekleşti
Fındıkta 'masa başı fiyat' şüphesi! 6 dev firmaya soruşturma

Fındıkta "masa başı fiyat" şüphesi! 6 dev firmaya soruşturma
Kuşadası'nda elinde 2 bıçakla caddeye çıkan 17 yaşındaki genci polis değil babası durdurdu! O anlar kamerada

Polis havaya ateş açtı, yine durmadı! Bıçakları babası aldı
Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak

Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak
ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi

Herkesin gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor