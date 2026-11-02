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12 yaşındaki çocuk tabancayla yaralandı, dayısı gözaltına alındı

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12 yaşındaki çocuk tabancayla yaralandı, dayısı gözaltına alındı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde evdeki bavuldan çıkarıldığı sırada yere düşerek ateş aldığı öne sürülen tabanca, 12 yaşındaki Melek G.'yi yüzünden yaraladı. Olayla ilgili olarak Melek'in dayısı ve yengesi gözaltına alındı.

  • Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 yaşındaki Melek G., evinde tabanca mermisiyle yüzünden yaralandı.
  • Yaralı çocuk Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
  • Olay sırasında evde bulunan çocuğun dayısı ve eşi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 yaşındaki Melek G., evinde yaşanan silahlı olayda yüzünden yaralandı. İlk müdahalesi Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan çocuk, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan dayısı ve eşi gözaltına alındı. Silahın, dolaptan indirilen bavulun içinden çıkarıldığı sırada yere düşerek ateş aldığı öne sürüldü.

EVDE SİLAH SESİ DUYULDU

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede 12 yaşındaki Melek G.'nin tabanca mermisiyle yüzünden yaralandığı belirlendi. Yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürülen çocuk, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

DAYISI VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay sırasında evde bulunan çocuğun dayısı ile eşini gözaltına aldı.  Olayın, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu yaşandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhbp9fndsn9:

yalan,at içeri.Vurmuşlar kızı

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