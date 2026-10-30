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Çorum'da iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

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Çorum'da iki grup arasında dün öğle saatlerinde başlayan anlaşmazlık, gece Mimarsinan Mahallesi'nde silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; yaralıların tedavisi sürerken kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ve boş kovanlar bulundu.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Abdulsamet Ç. ve Cafer K. ile Galip Tercan ve oğlu D.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Gece saatlerinde konuşmak için Mimarsinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde'de bir araya gelen taraflar arasında tekrar çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Galip Tercan, Abdulsamet Ç. ve Cafer K. silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Galip Tercan ile olay yerinden yaralı halde aracıyla kaçarak 11. Cadde'ye giden Cafer K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Diğer yaralı Abdulsamet Ç. ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Ağır yaralı Galip Tercan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde ve Cafer K'nin kullandığı araçta yapılan aramalarda, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ile çok sayıda boş kovan bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galip Tercan'ın oğlu D.T. ise emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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