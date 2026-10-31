Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Stockholm'de yüzlerce kişi İsrail saldırılarını ve silah satışını protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stockholm'de Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve ateşkes ihlallerini protesto etti. Göstericiler, saldırıların durdurulmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail ordusunun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarına ve ateşkes ihlallerine tepki gösterdi.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasını ve İsveç hükümetinin İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

"Bütün halkların hakkını savunuyorum"

Eyleme katılan İsveçli aktivist Ilan Cohen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma göstermek için meydanda bulunduğunu söyledi.

Bütün halkların haklarını savunduğunu belirten Cohen, Filistin halkı ile İsrail'deki Yahudi halkının aynı yerde eşit haklara sahip olmasının hayalini kurduğunu ifade ederek, bu nedenle gösteriye katıldığını ve eylemlerini sürdüreceğini dile getirdi.

Cohen, uluslararası topluma ve İsveç hükümetine çağrıda bulunarak, herkesi sessiz kalmamaya, herkesin haklarını ve uluslararası hukuku savunmaya ve sesini yükseltmeye çağırdı.

İsveç hükümetinden Filistin konusunda uluslararası hukuktan yana net ve somut bir tutum almasını talep ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
Kızını korumak yerine öldürmeye kalktı! Baba için karar verildi

Kızını korumak yerine öldürmeye kalktı! Baba için karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babaannesinin yatak yaraları ilham verdi! Liseli öğrenciler tarantula zehrinden yara jeli geliştirdi

Tarantula zehrinden yatak yarasına jel! Liseli ikili ABD yolunda
Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye artık su stresi altında! 'Sapanca Gölü kötüye giderse Kocaeli ve Sakarya susar'

Türkiye artık su stresi altında! İki şehir için uyarı
Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! İşte kriterler
Eski eşini öldürüp intihar etmişti! Ankara'daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Sesleri duyan dışarı fırladı: Kanlı saldırının görüntüleri şoke etti
Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin 'depozito' oyunu bozuldu

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar
Maltepe'de beklenmedik kriz! CHP ve YENİ Partililer birbirine girdi

Ortalık bir anda karıştı! CHP ve Yeni Partililer birbirine girdi