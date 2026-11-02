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Nevzat Aydın'a haraç iddiasında 8 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi

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İş adamı Nevzat Aydın'dan haraç istendiği iddiaları üzerine gözaltına alınan 8 kişi, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 102 fişek ve 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İş adamı Nevzat Aydın'dan haraç istendiği iddiaları üzerine gözaltına alınan 8 kişi, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

İş adamı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için milyonlarca lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç ağına mensup olduğunu söyleyen ve yurtdışında olduğu anlaşılan Kaan A. tarafından arandığını ve 1 milyon Euro istendiğini belirterek şikayetçi olmuştu. Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ı tehdit eden çete üyelerinin peşine düşmüş, Çirkinler adlı çete mensubu oldukları anlaşılan 4 şüpheli, geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda 2 adet otomatik tabanca ve 73 adet fişek ele geçirilirken, şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şahısların tespit edilmesi üzerine çalışmalar derinleştirilmişti. Eylem hazırlığında olan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli daha yakalanırken, gözaltı sayısı 8'e yükselmişti. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 102 adet fişek, 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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