Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

el-Sayed Gazze'de soykırım yapıldığını söyleyip ABD'nin vergi harcamalarını eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Michigan'dan senatör adayı Abdul el-Sayed, CBS'te İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söyleyerek ABD vergilerinin silah alımına değil sağlık, eğitim ve altyapıya gitmesini istedi. Sayed, İran'la savaşın bitirilip diplomasiye dönülmesini de savundu.

ABD ara seçimlerinde Michigan eyaletinden senatör adayı Mısır asıllı Demokrat Abdul el-Sayed, İsrail yönetiminin Gazze'de soykırım yaptığını belirtti.

Sayed, Amerikan yayın kuruluşu CBS televizyonunda yayınlanan "60 Minutes" programına konuk oldu.

ABD'nin Filistin Devleti'nin kurulması ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışan İsrail hükümetine yardım ettiğini belirten Sayed, bu yaklaşımın kendi içinde tutarsız olduğunu aktardı.

Müslüman senatör adayı Sayed, ABD'nin vergi gelirlerinin başka ülkelerin silah ve askeri teçhizat alımını finanse etmek yerine ülke içindeki ihtiyaçlar için kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, sağlık hizmetleri, çocuk bakımı, eğitim ve altyapıya daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Sayed, ABD'nin vergi gelirlerinin bu süreci finanse etmek için kullanılmasını eleştirdi.

Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının bugüne kadar yeterince gözetilmediğini savunan Sayed, ABD'nin mevcut dış politikasının bu hakkın hayata geçirilmesini zorlaştırdığına dikkati çekti.

Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma isteğinin yeterince dikkate alınmadığı değerlendirmesinde bulunan Sayed, sürecin eşit haklara sahip iki devletli çözüm anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Sayed, İran'la yürütülen savaşın sona erdirilmesi ve diplomatik müzakerelere dönülmesi gerektiğini ifade ederek, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan İran nükleer anlaşmasına benzer bir diplomatik sürecin yeniden oluşturulabileceğini vurguladı.

ABD'nin dış politikasında insan hakları ve uluslararası hukukun temel alınması gerektiğini vurgulayan Sayed, ülkesinin kaynaklarının yurt dışındaki savaşları finanse etmek yerine Amerikalıların yaşam koşullarını iyileştirmek için kullanılmasını istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

Tek seferde yüzde 20 zam! Psikolojik eşik aşılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar

Dev market zincirine gece yarısı şoku
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
Bursa'da metroda unuttuğu pasaportuna uçuşundan bir gün önce kavuştu! Endonezyalı öğrenci sevinçten secdeye kapandı

Pasaportu metroda kalmıştı! Çantasını görünce secdeye kapandı
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı

Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
Hadise'den 80'ler konseptli doğum günü partisi! Leopar desenli kıyafetiyle dikkat çekti

Doğum gününde sınırları zorladı! Leopar şovla herkesi büyüledi
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

Yayında sunucuyu fena bozdu: İnsan Allah rahmet eylesin der
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı

Sen neymişsin be Conceiçao! Adını Google'a yazanlar şoke oldu