Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

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Zeytinburnu’nda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu çevredeki binalarda ve bir iş yerinde hasar oluştu.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak’ta saat 22.30 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. İddiaya göre büyüyen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti.

MERMİ DAİRENİN CAMINI KIRDI

Kavgaya karışan şüphelilerden birinin silahından çıkan mermilerden biri ise bir dairenin camını kırarak içeri girdi.

SOKAKTA ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri, sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma yaptı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı