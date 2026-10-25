Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti. Mermilerden biri bir dairenin camını kırarak içeri girdi. Olay yerinde inceleme yapıldı, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zeytinburnu’nda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu çevredeki binalarda ve bir iş yerinde hasar oluştu.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak’ta saat 22.30 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. İddiaya göre büyüyen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti.

MERMİ DAİRENİN CAMINI KIRDI

Kavgaya karışan şüphelilerden birinin silahından çıkan mermilerden biri ise bir dairenin camını kırarak içeri girdi.

SOKAKTA ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri, sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma yaptı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 78 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar sonra hocasının kapısını çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten'e saygı dolu karşılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saygı dolu jest! Elini öpmek isteyince...
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti

Bir odada kurulup milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Cizre'de Amedspor kutlaması korkuttu! Havai fişekler kalabalığın üzerine atıldı

Liderlik kutlaması korkuya döndü! Fişekler kalabalığa atıldı
Kırmızı ışıkta uyuyakaldı! Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti

Kırmızı ışıkta uyuyakaldı, mesleğini söyleyip polisleri tehdit etti
Türkiye ve KKTC doğal gaz hattı için NAVTEX yayımladı

12 koordinat belirlendi! Türkiye ve KKTC'den NAVTEX

Fransa'daki gençlik isyanı İspanya'ya sıçradı! Barselona'da 100 gözaltı, 14 mağaza yağmalandı

Barselona yangın yerine döndü! 100 gözaltının 25'i reşit değil
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın avukatı müebbet kararına itiraz edecek! 'Zemin kaygandı' iddiası

Müebbet alan Tuğyan'ın avukatı itiraz edecek! 'Zemin kaygandı'
Bir çocuk kavgası nelere yol açtı! 1 ölü, 4 yaralı

Bir çocuk kavgası nelere yol açtı! 1 ölü, 4 yaralı