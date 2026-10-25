Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti. Mermilerden biri bir dairenin camını kırarak içeri girdi. Olay yerinde inceleme yapıldı, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Zeytinburnu’nda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu çevredeki binalarda ve bir iş yerinde hasar oluştu.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak’ta saat 22.30 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. İddiaya göre büyüyen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti.
MERMİ DAİRENİN CAMINI KIRDI
Kavgaya karışan şüphelilerden birinin silahından çıkan mermilerden biri ise bir dairenin camını kırarak içeri girdi.
SOKAKTA ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Polis ekipleri, sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma yaptı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.