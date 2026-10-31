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Nevzat Aydın'dan 1 milyon avro isteyip çocuğunu ölümle tehdit ettiler! Gözaltı sayısı 8'e yükseldi

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Nevzat Aydın'dan 1 milyon avro isteyip çocuğunu ölümle tehdit ettiler! Gözaltı sayısı 8'e yükseldi Haber Videosunu İzle
Nevzat Aydın'dan 1 milyon avro isteyip çocuğunu ölümle tehdit ettiler! Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
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İş insanı Nevzat Aydın, kendisini 'Çirkinler' suç örgütü üyesi olarak tanıtan K.A.'nın Yunanistan kodlu bir numaradan arayarak 1 milyon avro istediğini, ödemezse çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada şüphelilerin evleri ve Bulgaristan plakalı araçlarında 2 otomatik tabanca ile 73 fişek ele geçirildi, gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

  • Nevzat Aydın, 28 Ekim'de Yunanistan'a ait +30 kodlu numaradan aranarak kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişi tarafından 1 milyon avro istenmesi ve çocuğunun ölümle tehdit edilmesi üzerine Beykoz Asayiş Büro Amirliği'ne şikayette bulundu.
  • Operasyonda şüphelilerin evlerinde ve Bulgaristan plakalı araçlarında 1 otomatik tabanca, 1 kısa namlulu otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ilk 4 şüphelinin ardından 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

İş insanı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç örgütü üyesi olduğunu söyleyen K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon avro istendiğini belirterek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

YUNANİSTAN NUMARASINDAN ARADI

İş insanı Nevzat Aydın, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden Yunanistan'a ait +30 kodlu bir numaradan arandığını belirterek Beykoz Asayiş Büro Amirliği'ne şikayette bulundu. Aydın, kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin kendisinden 1 milyon avro istediğini, parayı ödememesi halinde çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

TEHDİTLER SEREMONİ HABERLERİNİN ARDINDAN BAŞLADI

Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti. Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

ARAÇLARDAN SİLAH VE 73 FİŞEK ÇIKTI

Aydın'ın şikayetinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde ve Bulgaristan plakalı araçlarında yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 1 kısa namlulu otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi. 4 kişinin ifadelerinin ardından bugün 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail Atış:

İdam gelmeden bu işler düzelmicek gibi ipini koparan haraç kesmeye çalışıyor iğne ile bari uyutun en azından tasarruf etmiş oluruz birde bunları beslenmeyelim

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