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Düzce'de son bir haftada 37 aranan kişi gözaltına alındı, 19'u tutuklandı

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Düzce'de son bir haftada 37 aranan kişi gözaltına alındı, 19'u tutuklandı
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Düzce'de polis ve jandarmanın son bir haftada yaptığı denetimlerde 20 bin 427 kişi sorgulandı; araması bulunan 37 kişi gözaltına alındı, 19 kişi adli makamlarca tutuklandı. Denetimlerde 6 tabanca, 2 av tüfeği, 82 mermi ve 6 şarjör ele geçirildi.

Düzce'de son bir haftada yapılan denetimlerde aranan 37 şahıs gözaltına alınırken, 19 kişi ise tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce son bir haftada yapılan uygulamada 20 bin 427 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 37 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan denetimlerde 6 tabanca, 2 av tüfeği, 82 mermi ve 6 şarjör ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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