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Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu! 9 gözaltı, adreslerde tabanca ve 41 fişek ele geçirildi

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Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu! 9 gözaltı, adreslerde tabanca ve 41 fişek ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu! 9 gözaltı, adreslerde tabanca ve 41 fişek ele geçirildi
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Fenerbahçe ile Liverpool arasında 4 Kasım'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sanal medya üzerinden karaborsa bilet sattıkları belirlenen 9 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

  • 4 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sanal medya üzerinden karaborsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
  • Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 Kasım'da düzenlediği çalışma kapsamında gerçekleştirildi.

Fenerbahçe ile Liverpool arasında 4 Kasım'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sanal medya üzerinden karaborsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

SANAL MEDYADAN KARABORSA BİLET SATTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 4 Kasım'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması öncesinde sanal medya üzerinden karaborsa bilet satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ADRESLERDEN TABANCA VE FİŞEK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanması için 2 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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