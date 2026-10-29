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İzmir Ödemiş'te uyuşturucu ve silah baskınında 3 şüpheli tutuklandı

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İzmir Ödemiş'te uyuşturucu ve silah baskınında 3 şüpheli tutuklandı
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İzmir Ödemiş'te jandarmanın uyuşturucu ve silah operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Market ve ev aramalarında 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ile 4 bin 880 lira, evde de 2 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, 23 Ekim günü saat 12.30 sıralarında düzenlenen operasyonla A.Ü. (42) ve O.I.'yı (31) uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ile 4 bin 880 lira ele geçirildi. A.Ü.'nün evinde yapılan aramada ise 1 hassas terazi ile 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Öte yandan ekipler, silah ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Kayaköy Mahallesi'nde M.Ü.'nün (42) evine de operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 30 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 110 av tüfeği fişeği, 2 sallama pala bıçak, 1 kasatura ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler A.Ü., O.I. ve M.Ü., Ödemiş Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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