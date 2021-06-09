İstanbul lise taban puanları 2021! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
İstanbul lise puanları 2021 sayfasından İstanbul LGS taban puanları 2021 ve İstanbul lise yüzdelik dilimleri ile Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait İstanbul LGS yüzdelik dilimleri
İstanbul liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, İstanbul'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB
İstanbul liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB
|OKUL
|ÖĞRETİM SÜRESİ
|ÖĞRETİM ŞEKLİ
|YABANCI DİLİ
|TABAN PUANI
|TABAN YÜZ.
|TAVAN YÜZ.
|KONT.
|Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi (Beyoğlu)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|494,937
|0,02
|0,01
|100
|İstanbul Erkek Lisesi (Fatih)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|492,5054
|0,04
|0,01
|180
|Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|489,3159
|0,08
|0,01
|68
|Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|489,3159
|0,08
|0,01
|136
|İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Kadıköy)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|485,0102
|0,15
|0,01
|204
|Çapa Fen Lisesi (Fatih)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|481,8214
|0,22
|0,01
|170
|Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Fatih)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|479,9473
|0,26
|0,04
|204
|Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (Üsküdar)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|477,4969
|0,35
|0,08
|136
|Kadıköy Anadolu Lisesi (Kadıköy)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|470,3572
|0,59
|0,09
|306
|Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi (Beşiktaş)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|467,3894
|0,71
|0,14
|170
|Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|466,9054
|0,74
|0,01
|180
|Yaşar Acar Fen Lisesi (Beylikdüzü)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|464,7581
|0,85
|0,09
|204
|Haydarpaşa Lisesi (Üsküdar)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|463,6419
|0,89
|0,26
|272
|Vefa Lisesi (Fatih)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|462,3265
|0,97
|0,26
|204
|Şehit Münir Alkan Fen Lisesi (Büyükçekmece)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|461,4682
|1,01
|0,07
|180
|Beşiktaş Anadolu Lisesi (Beşiktaş)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|459,7828
|1,11
|0,3
|136
|Burak Bora Anadolu Lisesi (Kartal)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|459,7828
|1,11
|0,2
|136
|Burak Bora Anadolu Lisesi (Kartal)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|457,9093
|1,21
|0,82
|34
|Pertevniyal Lisesi (Fatih)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|456,2329
|1,31
|0,29
|238
|Adnan Menderes Anadolu Lisesi (Bahçelievler)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|454,6319
|1,42
|0,26
|200
|Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|452,8025
|1,54
|0,01
|30
|Validebağ Fen Lisesi (Üsküdar)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|452,3997
|1,56
|0,43
|170
|M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|452,2444
|1,58
|0,45
|60
|Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (Kartal)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|451,8375
|1,61
|0,33
|204
|Şehremini Anadolu Lisesi (Fatih)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|447,3809
|1,94
|1,14
|280
|Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (Maltepe)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|445,9095
|2,07
|0,41
|180
|Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi (Silivri)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|443,289
|2,29
|0,78
|204
|Atatürk Anadolu Lisesi (Beşiktaş)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|441,7156
|2,42
|0,97
|280
|Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi (Kartal)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|441,5439
|2,44
|1,12
|280
|Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|441,4536
|2,45
|0,82
|60
|Yeşilköy Anadolu Lisesi (Bakırköy)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|440,8556
|2,5
|0,6
|160
|Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Fatih)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|440,2938
|2,55
|1,04
|80
|Hasan Polatkan Anadolu Lisesi (Bakırköy)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|440,2938
|2,55
|1,43
|68
|Maltepe Fen Lisesi (Maltepe)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|438,5706
|2,71
|1,14
|238
|Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi (Bağcılar)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|438,5706
|2,71
|0,3
|238
|Nişantaşı Anadolu Lisesi (Şişli)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|437,4105
|2,82
|1,28
|102
|Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Fatih)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|436,6527
|2,9
|0,95
|80
|Küçükçekmece Fen Lisesi (Küçükçekmece)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|436,4949
|2,92
|0,82
|272
|İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|435,6745
|3
|0,78
|30
|Bahçelievler Anadolu Lisesi (Bahçelievler)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|434,2211
|3,15
|0,29
|200
|M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Arapça
|433,5472
|3,21
|0,97
|60
|Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi (Beşiktaş)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|433,1051
|3,26
|1,56
|102
|Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (Ümraniye)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|432,7562
|3,3
|1,16
|238
|Kadir Has Anadolu Lisesi (Maltepe)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|432,1207
|3,37
|1,4
|280
|Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İspanyolca
|431,7894
|3,4
|1,55
|30
|Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beyoğlu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|430,2222
|3,58
|0,81
|90
|Bahçelievler Anadolu Lisesi (Bahçelievler)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|429,5096
|3,65
|2,53
|160
|Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi (Pendik)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|429,4596
|3,66
|0,35
|204
|Kartal Anadolu Lisesi (Kartal)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|428,3573
|3,78
|2,52
|120
|Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi (Beylikdüzü)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|428,0763
|3,81
|1,14
|320
|Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (Üsküdar)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|427,7247
|3,86
|1,72
|160
|M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Rusça
|425,996
|4,06
|1,65
|30
|Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi (Tuzla)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|425,6884
|4,1
|0,92
|136
|Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi (Bakırköy)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|425,6838
|4,1
|2,59
|160
|Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (Üsküdar)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|425,633
|4,1
|2,15
|40
|Suat Terimer Anadolu Lisesi (Bayrampaşa)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|424,0576
|4,29
|1,35
|280
|Kartal Anadolu Lisesi (Kartal)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|423,5809
|4,34
|2,82
|120
|İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|423,2987
|4,38
|1,04
|30
|Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İspanyolca
|422,6948
|4,46
|1,81
|30
|Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi (Şişli)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|421,798
|4,57
|2,89
|280
|Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi (Zeytinburnu)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|421,7806
|4,57
|2,24
|238
|Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi (Kadıköy)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|420,8331
|4,69
|2,77
|240
|Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi (Büyükçekmece)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|420,4417
|4,74
|1,07
|204
|İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|420,2796
|4,76
|1,47
|30
|Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|418,9447
|4,94
|1,54
|60
|İstanbul Üsküdar Lisesi (Üsküdar)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|418,9037
|4,95
|1,56
|280
|Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beşiktaş) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|Almanca
|418,4061
|5,01
|1,31
|30
|Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi (Şile)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|416,6296
|5,25
|1,43
|170
|Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi (Küçükçekmece)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|416,4995
|5,27
|1,45
|280
|Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|415,5235
|5,41
|0,47
|30
|İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Japonca
|415,4358
|5,42
|2,08
|30
|Eyüpsultan Anadolu Lisesi (Eyüpsultan)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|415,1979
|5,45
|2,12
|240
|İstanbul Anadolu Lisesi (Kadıköy)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|414,5139
|5,55
|0,45
|200
|Pendik Fatih Anadolu Lisesi (Pendik)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|414,0832
|5,61
|3,55
|200
|Dede Korkut Anadolu Lisesi (Bahçelievler)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|414,0065
|5,63
|2,78
|280
|Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Bakırköy)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|413,8404
|5,65
|3,21
|240
|İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi (Beyoğlu)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|412,1226
|5,9
|2,82
|120
|Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi (Kadıköy)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|411,4245
|6
|3,48
|240
|Hacı Sabancı Anadolu Lisesi (Üsküdar)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|411,1089
|6,05
|2,36
|136
|Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Güngören) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|411,0877
|6,05
|0,79
|90
|Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi (Tuzla)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|409,8632
|6,24
|4,13
|238
|Adile Mermerci Anadolu Lisesi (Zeytinburnu)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|409,4923
|6,3
|2,24
|204
|Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|408,4248
|6,46
|1,25
|60
|Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi (Bahçelievler)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|406,9052
|6,71
|1,28
|136
|İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|406,302
|6,8
|2,69
|30
|Süleyman Nazif Anadolu Lisesi (Avcılar)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|405,81
|6,88
|3,59
|280
|Gazi Anadolu Lisesi (Küçükçekmece)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|405,5693
|6,92
|4,11
|280
|Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|405,2258
|6,98
|0,86
|120
|Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi (Bakırköy)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|404,9343
|7,02
|3,66
|200
|Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|403,9698
|7,18
|4,22
|200
|Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi (Pendik)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|403,6441
|7,24
|4,07
|238
|Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi (Ümraniye)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|402,4879
|7,43
|2,89
|480
|Habire Yahşi Anadolu Lisesi (Ataşehir)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|401,8583
|7,54
|3,96
|400
|Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|401,8099
|7,54
|0,9
|90
|Şişli Anadolu Lisesi (Şişli)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|400,4132
|7,79
|4,6
|170
|Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi (Sarıyer)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|399,8611
|7,88
|2,9
|102
|Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|399,768
|7,9
|2,18
|30
|Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi (Güngören)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|399,5255
|7,94
|2,71
|240
|Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|399,4989
|7,95
|0,97
|90
|Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Esenyurt)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|399,1546
|8,01
|2,39
|320
|Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi (Pendik)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|398,5008
|8,12
|4,19
|238
|Beyoğlu Anadolu Lisesi (Beyoğlu)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|398,4912
|8,13
|2,48
|68
|Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi (Silivri)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|397,7041
|8,27
|2,32
|170
|Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|397,328
|8,34
|3,93
|60
|Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi (Küçükçekmece)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|397,1077
|8,37
|5,1
|280
|Kağıthane Anadolu Lisesi (Kağıthane)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|397,0883
|8,38
|3,26
|240
|Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi (Zeytinburnu)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|395,0978
|8,74
|4,82
|320
|Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|395,023
|8,75
|6,06
|80
|Kağıthane Anadolu Lisesi (Kağıthane)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|394,9271
|8,77
|4,7
|40
|Özden Cengiz Anadolu Lisesi (Çekmeköy)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|394,4551
|8,86
|4,03
|200
|Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi (Bayrampaşa)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|393,5964
|9,03
|4,86
|320
|Çamlıca Kız Lisesi (Üsküdar)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|393,0751
|9,13
|4,21
|204
|Mevlana Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|391,5722
|9,42
|4,1
|280
|Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sancaktepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|390,6969
|9,59
|0,1
|90
|Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi (Bağcılar)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|390,6862
|9,59
|2,93
|400
|Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi (Beylikdüzü)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|390,5262
|9,63
|3,84
|204
|Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (Sarıyer)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|389,5867
|9,82
|3,51
|204
|İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|389,5668
|9,83
|3,39
|90
|Kandilli Kız Lisesi (Üsküdar)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|389,4696
|9,85
|4,17
|170
|Aziz Sancar Anadolu Lisesi (Sultanbeyli)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|389,0136
|9,94
|4,71
|280
|Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bahçelievler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|388,9406
|9,95
|1,21
|60
|Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi (Bağcılar)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|387,4495
|10,25
|5,45
|240
|Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (Beykoz)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|387,222
|10,3
|3,27
|34
|Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (Beykoz)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|387,1462
|10,31
|5,09
|136
|Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|386,5531
|10,44
|4,06
|60
|Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi (Başakşehir)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|386,4497
|10,46
|4,4
|320
|Çatalca Anadolu Lisesi (Çatalca)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|384,3078
|10,91
|4,36
|204
|Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Sultangazi)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|383,799
|11,03
|5,43
|320
|Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi (Küçükçekmece)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|383,7358
|11,04
|3,39
|476
|Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ümraniye) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|383,3637
|11,12
|3,62
|90
|Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|Arapça
|382,2813
|11,36
|2,74
|30
|Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi (Arnavutköy)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|381,5794
|11,5
|3,7
|68
|Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|381,5537
|11,51
|4,98
|120
|Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi (Sancaktepe)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|381,4063
|11,54
|4,14
|320
|Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|380,2601
|11,79
|4,4
|90
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|379,9736
|11,86
|7,33
|30
|Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|379,6886
|11,92
|6,78
|90
|Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bayrampaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|378,1292
|12,27
|4,59
|120
|Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|376,5841
|12,64
|3,1
|150
|Ali Akkanat Anadolu Lisesi (Sarıyer)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|376,0782
|12,76
|4,92
|240
|Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|374,8032
|13,06
|0,92
|150
|Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sultanbeyli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|374,3584
|13,17
|2,67
|60
|Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi (Avcılar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|373,6426
|13,34
|4,8
|90
|Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|373,4763
|13,39
|2,53
|150
|İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Zeytinburnu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|373,4343
|13,4
|1,49
|120
|Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bayrampaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|370,8397
|14,03
|1,66
|90
|Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bayrampaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|370,7882
|14,04
|3,64
|120
|Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenyurt) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|370,5878
|14,09
|0,8
|90
|Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Uçak Bakım Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|369,2738
|14,41
|9,5
|30
|Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Sağlık Hizmetleri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|367,288
|14,92
|8,34
|34
|Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sancaktepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|367,171
|14,95
|3,29
|90
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|366,0458
|15,24
|10,71
|30
|Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Sağlık Hizmetleri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|366,0277
|15,25
|9,94
|34
|Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|366,026
|15,25
|8,64
|34
|Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ataşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|365,5577
|15,37
|7,41
|120
|15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bahçelievler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|364,6925
|15,59
|7,14
|30
|Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi (Küçükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|364,5011
|15,64
|4,09
|60
|Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tuzla) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|363,5087
|15,89
|9,54
|60
|Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gaziosmanpaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|362,4658
|16,17
|6,49
|90
|Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi (Şile)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|361,944
|16,31
|8,61
|136
|Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sarıyer) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|361,4344
|16,44
|3,06
|90
|Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çekmeköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|361,1533
|16,51
|3,78
|90
|Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ataşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|359,7709
|16,88
|5,25
|60
|Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|358,913
|17,12
|8,29
|90
|Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Büyükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|358,6296
|17,2
|1,14
|120
|Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|358,4644
|17,24
|6,22
|150
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|358,0868
|17,35
|8,6
|30
|Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Maltepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|357,5995
|17,48
|6,76
|120
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|356,8508
|17,69
|10
|30
|Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|356,3869
|17,82
|11,64
|34
|Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kağıthane) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|355,269
|18,13
|4,09
|60
|Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Sivil Havacılık Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|355,2218
|18,14
|10,86
|30
|Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|354,9903
|18,21
|6,39
|90
|Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bakırköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|354,9599
|18,22
|10,24
|30
|Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tuzla) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|354,422
|18,37
|7,73
|120
|Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bağcılar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|353,0347
|18,75
|7,32
|120
|Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|352,9618
|18,78
|9,36
|34
|Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultanbeyli) (Uçak Bakım Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|352,9438
|18,78
|10,69
|34
|İto İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arnavutköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|351,709
|19,14
|1,52
|120
|Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|351,64
|19,16
|11,49
|34
|15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bahçelievler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|351,597
|19,17
|5,08
|60
|Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sultangazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|351,3245
|19,25
|6,77
|102
|Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi (Küçükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Çince
|351,0701
|19,32
|6,5
|30
|Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi (Maltepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|350,874
|19,38
|7,89
|120
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|350,0407
|19,63
|8,53
|30
|Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sultanbeyli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|349,9527
|19,65
|10,24
|90
|Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beşiktaş) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|347,9104
|20,26
|5,55
|40
|İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Hafızlık Projesi)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|347,2899
|20,44
|7,78
|30
|Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ümraniye) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|346,8856
|20,56
|10,58
|60
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|346,4353
|20,7
|12,92
|30
|Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Eyüpsultan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|345,4832
|20,98
|7,92
|90
|Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bakırköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|345,1559
|21,08
|10,09
|120
|Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çekmeköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|344,5692
|21,26
|4,27
|90
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|343,148
|21,68
|8,78
|30
|15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bahçelievler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|342,8158
|21,78
|12,01
|30
|Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Maltepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|342,593
|21,85
|7,16
|60
|Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tuzla) (Gemi Yapımı Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|342,3169
|21,94
|11,5
|34
|Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Sivil Havacılık Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|341,4682
|22,2
|13,41
|34
|Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gaziosmanpaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|340,006
|22,65
|10,81
|60
|Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Sivil Havacılık Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|339,7302
|22,74
|10,57
|34
|İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|338,6646
|23,07
|10,14
|30
|Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ataşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|338,4462
|23,14
|8,81
|60
|Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|337,9529
|23,3
|15,25
|34
|Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Laboratuvar Hizmetleri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|337,875
|23,33
|13,3
|34
|Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Sanat ve Tasarım Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|337,5548
|23,43
|10,97
|34
|Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|336,9872
|23,61
|10,31
|90
|Toki Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Küçükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|336,6769
|23,71
|5,23
|120
|Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Radyo-Televizyon Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|336,0642
|23,91
|11,71
|34
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|336,0249
|23,93
|13,27
|30
|Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Uçak Bakım Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|334,2735
|24,49
|10,51
|34
|Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|333,1233
|24,86
|16,33
|34
|Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultanbeyli) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|332,7859
|24,97
|13,45
|34
|Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|331,8843
|25,28
|15,29
|30
|Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Güngören) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|331,3828
|25,44
|10,76
|60
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|329,9175
|25,93
|15,64
|30
|Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|329,8069
|25,96
|10,5
|90
|Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenyurt) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|328,5295
|26,4
|8,37
|90
|Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Büyükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|327,8057
|26,64
|8,26
|90
|Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sultangazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|327,1168
|26,87
|12,66
|102
|Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|326,341
|27,14
|15,32
|34
|Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Gazetecilik Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|325,3815
|27,47
|12,2
|34
|Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Eyüpsultan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|325,2039
|27,53
|10,27
|60
|İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Arnavutköy) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|324,6673
|27,72
|7,09
|30
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|324,1456
|27,9
|13,77
|30
|Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|324,1293
|27,91
|13,27
|30
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|324,1181
|27,91
|13,02
|30
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|323,9985
|27,95
|9,29
|30
|75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sancaktepe) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|323,7098
|28,06
|19,41
|34
|Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|321,195
|28,96
|15,09
|30
|İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320,4893
|29,21
|12,55
|30
|Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tuzla) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|319,7918
|29,46
|12,44
|30
|Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tuzla) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|319,0707
|29,72
|10,37
|30
|Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Gemi Yapımı Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|317,428
|30,33
|20,84
|34
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|317,3759
|30,35
|12,5
|30
|Gürpınar İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beylikdüzü) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|316,2993
|30,75
|13,87
|34
|İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|315,8757
|30,91
|8,27
|34
|Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beylikdüzü) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|314,4469
|31,45
|4,68
|90
|Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beykoz) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|314,2094
|31,53
|10,07
|120
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|313,7127
|31,73
|20,21
|30
|Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çekmeköy) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|313,3606
|31,86
|12,36
|30
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|312,895
|32,04
|17,51
|30
|Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|312,3457
|32,24
|18,59
|30
|Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|312,2149
|32,29
|12,17
|68
|Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bakırköy) (Adalet Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|311,8779
|32,41
|12,39
|68
|İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|311,7531
|32,46
|13,12
|34
|Bahçeşehir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|311,5271
|32,55
|12,9
|34
|Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|311,4347
|32,58
|10,35
|34
|Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Zeytinburnu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|311,3836
|32,6
|9,43
|90
|Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Silivri) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|310,9553
|32,77
|10,64
|60
|Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi (Eyüpsultan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|310,4051
|32,99
|13,07
|60
|Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Şişli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|309,9691
|33,16
|10,47
|120
|Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi (Pendik) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|308,852
|33,6
|18,39
|34
|Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beylikdüzü) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|308,7433
|33,64
|14,69
|60
|Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Gıda Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|308,5948
|33,7
|19,47
|34
|Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|308,503
|33,74
|17,61
|34
|Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bağcılar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|308,2382
|33,84
|10,29
|120
|Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|308,0663
|33,9
|16,34
|34
|Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|307,7276
|34,03
|14
|68
|Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|307,6649
|34,06
|18,83
|34
|İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Tasarım Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|307,4719
|34,13
|21,92
|30
|İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|307,3195
|34,19
|9,54
|34
|Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|305,5205
|34,89
|16,21
|34
|Atakent İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Kimya Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|303,9992
|35,52
|11,22
|34
|İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|303,9943
|35,52
|15,81
|30
|Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beykoz) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|302,7931
|36,01
|12,54
|30
|Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|301,8762
|36,39
|15,96
|34
|Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sancaktepe) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|301,6991
|36,47
|15,56
|34
|Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eyüpsultan) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|301,6111
|36,5
|19,19
|34
|İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|301,0118
|36,75
|7,5
|30
|Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Muhasebe ve Finansman Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300,9508
|36,77
|20,23
|34
|Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Kimya Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300,7639
|36,85
|17,7
|30
|Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|299,3172
|37,46
|17,32
|34
|Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Hafızlık Projesi)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|298,9634
|37,61
|9,9
|30
|Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Grafik ve Fotoğraf Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|298,7318
|37,71
|21,47
|34
|İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|298,7279
|37,71
|10,66
|90
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|298,6905
|37,72
|17,42
|30
|Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sancaktepe) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|298,6102
|37,75
|11,28
|34
|Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (İnşaat Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|297,9059
|38,06
|18,6
|30
|Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|297,3432
|38,3
|17,13
|30
|Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Adalet Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|296,9908
|38,45
|15,88
|68
|Üsküdar İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|296,7393
|38,56
|10,6
|30
|İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Arnavutköy) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|296,5062
|38,66
|23,93
|30
|İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|295,8481
|38,95
|20,8
|30
|Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (İnşaat Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|295,3565
|39,16
|17,46
|30
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|295,0337
|39,31
|11,75
|30
|Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|294,9365
|39,35
|16,71
|34
|Zeytinburnu İdmib Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|294,8709
|39,38
|23,52
|34
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|294,1112
|39,72
|15,26
|30
|Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|294,0318
|39,75
|24,68
|34
|Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|293,9919
|39,77
|18,15
|34
|Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|293,632
|39,93
|16,67
|34
|Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Moda Tasarım Teknolojileri)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|293,1436
|40,15
|18,65
|34
|50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kadıköy) (Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|292,7966
|40,3
|11,61
|34
|Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|292,6053
|40,38
|17,79
|30
|Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kağıthane) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|292,4887
|40,44
|10,96
|120
|Tev Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|292,1685
|40,58
|17,66
|30
|İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Arnavutköy) (Kimya Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|290,326
|41,41
|20,8
|30
|Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|290,2811
|41,43
|16,27
|34
|Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|289,7028
|41,7
|24,45
|34
|Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Grafik ve Fotoğraf Alanı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|289,3553
|41,86
|15,12
|34
|Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kadıköy) (Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|289,0293
|42,01
|13,66
|34
|Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eyüpsultan) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|288,8316
|42,1
|20,6
|34
|Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|288,831
|42,1
|23,78
|30
|Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|288,7476
|42,14
|14,91
|34
|Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi (Şişli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|288,4992
|42,26
|13,17
|30
|Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|287,2072
|42,85
|24,99
|34
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Kimya Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|287,1865
|42,86
|24,62
|30
|Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Silivri) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|287,0683
|42,92
|8,29
|34
|Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Güngören) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|286,037
|43,4
|16,7
|34
|Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultangazi) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|285,6215
|43,61
|27,04
|34
|Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|285,1205
|43,84
|23,51
|34
|Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|284,8137
|43,98
|26,02
|34
|Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Gemi Yapımı Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|283,9536
|44,4
|24,82
|34
|Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|283,8073
|44,47
|21,53
|30
|Pendik İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|283,7803
|44,48
|19,51
|34
|Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Kimya Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|283,7636
|44,49
|20,24
|30
|Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|283,6765
|44,53
|23,6
|30
|Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) (İnşaat Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|283,4229
|44,65
|18,79
|34
|İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|282,9386
|44,89
|16,44
|60
|İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Adalet Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|282,5588
|45,07
|12,81
|34
|Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|282,3554
|45,17
|28,83
|34
|Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|281,784
|45,45
|18,52
|34
|İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Makine Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|281,6529
|45,51
|29,32
|34
|Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|281,4517
|45,61
|14,6
|30
|Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sarıyer) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|281,0839
|45,79
|17,29
|34
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|281,0039
|45,83
|20,56
|30
|İtosb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tuzla) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280,9908
|45,84
|25,9
|34
|Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Makine Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280,7898
|45,94
|26,97
|30
|Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çekmeköy) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280,6962
|45,99
|25,83
|30
|Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280,2179
|46,22
|27,91
|34
|Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|279,2395
|46,72
|21,44
|30
|Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|278,4248
|47,13
|28,62
|34
|Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|278,2252
|47,23
|21,44
|34
|Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Moda Tasarım Teknolojileri)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|278,073
|47,31
|21,93
|30
|Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Kimya Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|278,0386
|47,32
|14,17
|30
|Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|276,8607
|47,92
|21,23
|30
|Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|276,5708
|48,07
|9,11
|34
|Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|276,3527
|48,18
|23,05
|30
|Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenler) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|276,1523
|48,29
|19,57
|34
|Kağıthane İto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Grafik ve Fotoğraf Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|276,0604
|48,33
|15,91
|34
|Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|275,8922
|48,43
|7,89
|30
|Tev Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|275,5026
|48,63
|10,38
|90
|Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Matbaa Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|275,2071
|48,78
|14,62
|34
|Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çatalca) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|275,1099
|48,83
|12,2
|30
|K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Muhasebe ve Finansman Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|274,9208
|48,93
|13,28
|34
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|274,8057
|48,99
|16,78
|30
|Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|274,4946
|49,16
|19,82
|30
|Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (İnşaat Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|273,8303
|49,51
|26,84
|30
|Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|273,5687
|49,65
|18,14
|30
|Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|273,5336
|49,67
|21,67
|34
|Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Tasarım Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|273,3454
|49,77
|22,4
|34
|Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|273,1121
|49,89
|20,24
|30
|Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|273,0642
|49,92
|32,7
|30
|Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Grafik ve Fotoğraf Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|272,9208
|50
|14,13
|34
|Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Kimya Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|272,0092
|50,48
|22,71
|30
|Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beyoğlu) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|271,5849
|50,7
|33,73
|34
|Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|270,8568
|51,09
|21,95
|30
|Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Metal Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|270,3486
|51,36
|21,57
|34
|Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çekmeköy) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|270,0066
|51,54
|24,05
|30
|Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|268,2081
|52,52
|25,4
|30
|Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beykoz) (Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|267,8143
|52,74
|19,01
|60
|Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (İnşaat Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|267,7524
|52,77
|13,54
|34
|Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Muhasebe ve Finansman Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|267,0405
|53,16
|27,83
|34
|Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|265,9506
|53,76
|39,64
|30
|İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beylikdüzü) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|265,7647
|53,86
|23,08
|34
|M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Muhasebe ve Finansman Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|265,7245
|53,88
|20,66
|34
|Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi (Kadıköy) (Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|265,5103
|54
|21,62
|34
|Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Kuyumculuk Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|265,3163
|54,11
|26,49
|34
|Pagev Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Tasarım Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|264,5669
|54,54
|20,75
|34
|İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenyurt) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|264,4138
|54,63
|12,48
|90
|Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|263,6088
|55,09
|36,71
|34
|Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Matbaa Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|263,364
|55,23
|18,01
|30
|Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Metal Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|262,9288
|55,48
|25,36
|34
|Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|260,3599
|56,95
|32,28
|30
|Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|259,9067
|57,22
|13,22
|30
|Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|259,5082
|57,45
|17,36
|30
|Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Geleneksel Türk Sanatları (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|259,0777
|57,71
|18,25
|30
|Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|259,0454
|57,73
|18,31
|60
|Kağıthane İto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Ulaştırma Hizmetleri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|258,7133
|57,93
|23,44
|34
|Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çatalca) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|257,9732
|58,37
|10,86
|34
|İhkib Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|257,0052
|58,94
|24,4
|34
|Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Büro Yönetimi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|256,6013
|59,18
|26,65
|30
|Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|255,7667
|59,69
|15,57
|60
|Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Pazarlama ve Perakende Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|255,3597
|59,93
|21,52
|34
|Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Moda Tasarım Teknolojileri)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|255,2741
|59,98
|18,27
|34
|Kıraç İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|254,7788
|60,28
|28,22
|34
|Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sarıyer) (Kimya Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|254,6323
|60,37
|19,25
|34
|Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultangazi) (Grafik ve Fotoğraf Alanı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|253,9539
|60,78
|21,45
|34
|Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beykoz) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|253,736
|60,9
|16,74
|34
|Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|253,5481
|61,02
|11,38
|30
|Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Güngören) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|253,0857
|61,3
|24,93
|34
|Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|253,0597
|61,31
|34,01
|30
|Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|252,2283
|61,81
|20,24
|30
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Matbaa Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|251,6732
|62,15
|23,76
|30
|Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|251,5078
|62,25
|30,19
|30
|İhkib Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|251,1197
|62,49
|31,96
|34
|Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beykoz) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|246,2204
|65,59
|32,03
|34
|Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|246,1523
|65,63
|28,25
|30
|Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|245,5825
|66
|20,23
|30
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beyoğlu) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|243,6106
|67,26
|24,36
|34
|Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|242,5821
|67,93
|15,92
|34
|Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eyüpsultan) (Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|241,9886
|68,32
|30,85
|34
|Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|239,9893
|69,62
|38,56
|34
|Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Tekstil Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|239,2977
|70,09
|33,1
|30
|Zeytinburnu Trisad Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Moda Tasarım Teknolojileri)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|239,1252
|70,2
|27,07
|30
|Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi (Şile) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238,7735
|70,43
|19,61
|60
|İhkib Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238,7601
|70,44
|32,21
|34
|Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|236,7527
|71,77
|21,97
|60
|Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beyoğlu) (Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|235,957
|72,3
|38,35
|34
|Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|235,2842
|72,74
|28,94
|30
|Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenler) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|235,2681
|72,76
|27,77
|34
|Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|234,2761
|73,42
|36,17
|30
|Zeytinburnu Trisad Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Tekstil Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|232,7121
|74,44
|21,16
|30
|Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi (Silivri) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|232,0953
|74,86
|12,42
|60
|Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Tekstil Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|228,6951
|77,14
|17,03
|30
|Küçükçekmece Tasev Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|228,191
|77,48
|39,26
|34
|Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (El Sanatları Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|225,4302
|79,3
|28,36
|34
|Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|221,7591
|81,68
|35,45
|30
|Pagev Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Plastik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|221,5368
|81,83
|35,53
|34
|Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi (Maltepe) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|194,7315
|95,46
|26,84
|34
|Şile İmkb 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi (Şile) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|175,3105
|99,19
|19,17
|34