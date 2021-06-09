İstanbul lise taban puanları 2021! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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İstanbul lise taban puanları 2021! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

İstanbul lise taban puanları 2021! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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İstanbul lise puanları 2021 sayfasından İstanbul LGS taban puanları 2021 ve İstanbul lise yüzdelik dilimleri ile Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait İstanbul LGS yüzdelik dilimleri

İstanbul liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, İstanbul'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB

İstanbul liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

OKULÖĞRETİM SÜRESİÖĞRETİM ŞEKLİYABANCI DİLİTABAN PUANITABAN YÜZ.TAVAN YÜZ.KONT.
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi (Beyoğlu)Hazırlık + 4 yılKız/ErkekFransızca494,9370,020,01100
İstanbul Erkek Lisesi (Fatih)Hazırlık + 4 yılKız/ErkekAlmanca492,50540,040,01180
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş)Hazırlık + 4 yılKız/ErkekAlmanca489,31590,080,0168
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce489,31590,080,01136
İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Kadıköy)4 yılKız/Erkekİngilizce485,01020,150,01204
Çapa Fen Lisesi (Fatih)4 yılKız/Erkekİngilizce481,82140,220,01170
Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Fatih)Hazırlık + 4 yılKız/ErkekAlmanca479,94730,260,04204
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (Üsküdar)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce477,49690,350,08136
Kadıköy Anadolu Lisesi (Kadıköy)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce470,35720,590,09306
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi (Beşiktaş)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce467,38940,710,14170
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce466,90540,740,01180
Yaşar Acar Fen Lisesi (Beylikdüzü)4 yılKız/Erkekİngilizce464,75810,850,09204
Haydarpaşa Lisesi (Üsküdar)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce463,64190,890,26272
Vefa Lisesi (Fatih)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce462,32650,970,26204
Şehit Münir Alkan Fen Lisesi (Büyükçekmece)4 yılKız/Erkekİngilizce461,46821,010,07180
Beşiktaş Anadolu Lisesi (Beşiktaş)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce459,78281,110,3136
Burak Bora Anadolu Lisesi (Kartal)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce459,78281,110,2136
Burak Bora Anadolu Lisesi (Kartal)Hazırlık + 4 yılKız/ErkekFransızca457,90931,210,8234
Pertevniyal Lisesi (Fatih)4 yılKız/Erkekİngilizce456,23291,310,29238
Adnan Menderes Anadolu Lisesi (Bahçelievler)4 yılKız/Erkekİngilizce454,63191,420,26200
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılErkekİngilizce452,80251,540,0130
Validebağ Fen Lisesi (Üsküdar)4 yılKız/Erkekİngilizce452,39971,560,43170
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce452,24441,580,4560
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (Kartal)4 yılKız/Erkekİngilizce451,83751,610,33204
Şehremini Anadolu Lisesi (Fatih)4 yılKız/Erkekİngilizce447,38091,941,14280
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (Maltepe)4 yılKız/Erkekİngilizce445,90952,070,41180
Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi (Silivri)4 yılKız/Erkekİngilizce443,2892,290,78204
Atatürk Anadolu Lisesi (Beşiktaş)4 yılKız/Erkekİngilizce441,71562,420,97280
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi (Kartal)4 yılKız/Erkekİngilizce441,54392,441,12280
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKızİngilizce441,45362,450,8260
Yeşilköy Anadolu Lisesi (Bakırköy)4 yılKız/Erkekİngilizce440,85562,50,6160
Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Fatih)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce440,29382,551,0480
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi (Bakırköy)4 yılKız/Erkekİngilizce440,29382,551,4368
Maltepe Fen Lisesi (Maltepe)4 yılKız/Erkekİngilizce438,57062,711,14238
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi (Bağcılar)4 yılKız/Erkekİngilizce438,57062,710,3238
Nişantaşı Anadolu Lisesi (Şişli)4 yılKız/Erkekİngilizce437,41052,821,28102
Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Fatih)Hazırlık + 4 yılKız/ErkekAlmanca436,65272,90,9580
Küçükçekmece Fen Lisesi (Küçükçekmece)4 yılKız/Erkekİngilizce436,49492,920,82272
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılErkekİngilizce435,674530,7830
Bahçelievler Anadolu Lisesi (Bahçelievler)4 yılKız/Erkekİngilizce434,22113,150,29200
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKız/ErkekArapça433,54723,210,9760
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi (Beşiktaş)4 yılKız/Erkekİngilizce433,10513,261,56102
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (Ümraniye)4 yılKız/Erkekİngilizce432,75623,31,16238
Kadir Has Anadolu Lisesi (Maltepe)4 yılKız/Erkekİngilizce432,12073,371,4280
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKızİspanyolca431,78943,41,5530
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beyoğlu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılErkekArapça430,22223,580,8190
Bahçelievler Anadolu Lisesi (Bahçelievler)4 yılKız/ErkekAlmanca429,50963,652,53160
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi (Pendik)4 yılKız/Erkekİngilizce429,45963,660,35204
Kartal Anadolu Lisesi (Kartal)4 yılKız/Erkekİngilizce428,35733,782,52120
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi (Beylikdüzü)4 yılKız/Erkekİngilizce428,07633,811,14320
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (Üsküdar)4 yılKız/Erkekİngilizce427,72473,861,72160
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKız/ErkekRusça425,9964,061,6530
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi (Tuzla)4 yılKız/Erkekİngilizce425,68844,10,92136
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi (Bakırköy)4 yılKız/Erkekİngilizce425,68384,12,59160
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (Üsküdar)4 yılKız/ErkekAlmanca425,6334,12,1540
Suat Terimer Anadolu Lisesi (Bayrampaşa)4 yılKız/Erkekİngilizce424,05764,291,35280
Kartal Anadolu Lisesi (Kartal)4 yılKız/ErkekAlmanca423,58094,342,82120
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılErkekArapça423,29874,381,0430
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılErkekİspanyolca422,69484,461,8130
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi (Şişli)4 yılKız/Erkekİngilizce421,7984,572,89280
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi (Zeytinburnu)4 yılKız/Erkekİngilizce421,78064,572,24238
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi (Kadıköy)4 yılKız/Erkekİngilizce420,83314,692,77240
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi (Büyükçekmece)4 yılKız/Erkekİngilizce420,44174,741,07204
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Bilişim Teknolojileri Alanı)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce420,27964,761,4730
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce418,94474,941,5460
İstanbul Üsküdar Lisesi (Üsküdar)4 yılKız/Erkekİngilizce418,90374,951,56280
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beşiktaş) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKızAlmanca418,40615,011,3130
Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi (Şile)4 yılKız/Erkekİngilizce416,62965,251,43170
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi (Küçükçekmece)4 yılKız/Erkekİngilizce416,49955,271,45280
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Bilişim Teknolojileri Alanı)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce415,52355,410,4730
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılErkekJaponca415,43585,422,0830
Eyüpsultan Anadolu Lisesi (Eyüpsultan)4 yılKız/Erkekİngilizce415,19795,452,12240
İstanbul Anadolu Lisesi (Kadıköy)4 yılKız/Erkekİngilizce414,51395,550,45200
Pendik Fatih Anadolu Lisesi (Pendik)4 yılKız/Erkekİngilizce414,08325,613,55200
Dede Korkut Anadolu Lisesi (Bahçelievler)4 yılKız/Erkekİngilizce414,00655,632,78280
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Bakırköy)4 yılKız/Erkekİngilizce413,84045,653,21240
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi (Beyoğlu)4 yılKız/Erkekİngilizce412,12265,92,82120
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi (Kadıköy)4 yılKız/Erkekİngilizce411,424563,48240
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi (Üsküdar)4 yılKız/Erkekİngilizce411,10896,052,36136
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Güngören) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKızİngilizce411,08776,050,7990
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi (Tuzla)4 yılKız/Erkekİngilizce409,86326,244,13238
Adile Mermerci Anadolu Lisesi (Zeytinburnu)4 yılKız/Erkekİngilizce409,49236,32,24204
Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce408,42486,461,2560
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi (Bahçelievler)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce406,90526,711,28136
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce406,3026,82,6930
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi (Avcılar)4 yılKız/Erkekİngilizce405,816,883,59280
Gazi Anadolu Lisesi (Küçükçekmece)4 yılKız/Erkekİngilizce405,56936,924,11280
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce405,22586,980,86120
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi (Bakırköy)4 yılKız/Erkekİngilizce404,93437,023,66200
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa)4 yılKız/Erkekİngilizce403,96987,184,22200
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi (Pendik)4 yılKız/Erkekİngilizce403,64417,244,07238
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi (Ümraniye)4 yılKız/Erkekİngilizce402,48797,432,89480
Habire Yahşi Anadolu Lisesi (Ataşehir)4 yılKız/Erkekİngilizce401,85837,543,96400
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKızİngilizce401,80997,540,990
Şişli Anadolu Lisesi (Şişli)4 yılKız/Erkekİngilizce400,41327,794,6170
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi (Sarıyer)4 yılKız/Erkekİngilizce399,86117,882,9102
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKızİngilizce399,7687,92,1830
Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi (Güngören)4 yılKız/Erkekİngilizce399,52557,942,71240
Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce399,49897,950,9790
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Esenyurt)4 yılKız/Erkekİngilizce399,15468,012,39320
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi (Pendik)4 yılKız/Erkekİngilizce398,50088,124,19238
Beyoğlu Anadolu Lisesi (Beyoğlu)Hazırlık + 4 yılKızİngilizce398,49128,132,4868
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi (Silivri)4 yılKız/Erkekİngilizce397,70418,272,32170
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılErkekİngilizce397,3288,343,9360
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi (Küçükçekmece)4 yılKız/Erkekİngilizce397,10778,375,1280
Kağıthane Anadolu Lisesi (Kağıthane)4 yılKız/Erkekİngilizce397,08838,383,26240
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi (Zeytinburnu)4 yılKız/Erkekİngilizce395,09788,744,82320
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa)4 yılKız/ErkekAlmanca395,0238,756,0680
Kağıthane Anadolu Lisesi (Kağıthane)4 yılKız/ErkekAlmanca394,92718,774,740
Özden Cengiz Anadolu Lisesi (Çekmeköy)4 yılKız/Erkekİngilizce394,45518,864,03200
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi (Bayrampaşa)4 yılKız/Erkekİngilizce393,59649,034,86320
Çamlıca Kız Lisesi (Üsküdar)4 yılKızİngilizce393,07519,134,21204
Mevlana Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa)4 yılKız/Erkekİngilizce391,57229,424,1280
Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sancaktepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılErkekİngilizce390,69699,590,190
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi (Bağcılar)4 yılKız/Erkekİngilizce390,68629,592,93400
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi (Beylikdüzü)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce390,52629,633,84204
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (Sarıyer)4 yılKız/Erkekİngilizce389,58679,823,51204
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce389,56689,833,3990
Kandilli Kız Lisesi (Üsküdar)4 yılKızİngilizce389,46969,854,17170
Aziz Sancar Anadolu Lisesi (Sultanbeyli)4 yılKız/Erkekİngilizce389,01369,944,71280
Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bahçelievler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce388,94069,951,2160
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi (Bağcılar)4 yılKız/Erkekİngilizce387,449510,255,45240
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (Beykoz)4 yılKız/ErkekAlmanca387,22210,33,2734
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (Beykoz)4 yılKız/Erkekİngilizce387,146210,315,09136
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılErkekArapça386,553110,444,0660
Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi (Başakşehir)4 yılKız/Erkekİngilizce386,449710,464,4320
Çatalca Anadolu Lisesi (Çatalca)4 yılKız/Erkekİngilizce384,307810,914,36204
Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Sultangazi)4 yılKız/Erkekİngilizce383,79911,035,43320
Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi (Küçükçekmece)4 yılKız/Erkekİngilizce383,735811,043,39476
Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ümraniye) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce383,363711,123,6290
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKızArapça382,281311,362,7430
Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi (Arnavutköy)4 yılKız/Erkekİngilizce381,579411,53,768
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce381,553711,514,98120
Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi (Sancaktepe)4 yılKız/Erkekİngilizce381,406311,544,14320
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce380,260111,794,490
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce379,973611,867,3330
Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce379,688611,926,7890
Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bayrampaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce378,129212,274,59120
Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce376,584112,643,1150
Ali Akkanat Anadolu Lisesi (Sarıyer)4 yılKız/Erkekİngilizce376,078212,764,92240
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce374,803213,060,92150
Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sultanbeyli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce374,358413,172,6760
Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi (Avcılar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce373,642613,344,890
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce373,476313,392,53150
İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Zeytinburnu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce373,434313,41,49120
Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bayrampaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce370,839714,031,6690
Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bayrampaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce370,788214,043,64120
Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenyurt) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce370,587814,090,890
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Uçak Bakım Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce369,273814,419,530
Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Sağlık Hizmetleri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce367,28814,928,3434
Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sancaktepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce367,17114,953,2990
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce366,045815,2410,7130
Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Sağlık Hizmetleri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce366,027715,259,9434
Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce366,02615,258,6434
Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ataşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce365,557715,377,41120
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bahçelievler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılErkekİngilizce364,692515,597,1430
Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi (Küçükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılErkekİngilizce364,501115,644,0960
Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tuzla) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce363,508715,899,5460
Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gaziosmanpaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce362,465816,176,4990
Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi (Şile)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce361,94416,318,61136
Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sarıyer) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce361,434416,443,0690
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çekmeköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce361,153316,513,7890
Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ataşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce359,770916,885,2560
Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce358,91317,128,2990
Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Büyükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce358,629617,21,14120
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce358,464417,246,22150
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce358,086817,358,630
Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Maltepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce357,599517,486,76120
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce356,850817,691030
Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce356,386917,8211,6434
Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kağıthane) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce355,26918,134,0960
Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Sivil Havacılık Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce355,221818,1410,8630
Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce354,990318,216,3990
Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bakırköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKız/ErkekFransızca354,959918,2210,2430
Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tuzla) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce354,42218,377,73120
Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bağcılar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce353,034718,757,32120
Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce352,961818,789,3634
Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultanbeyli) (Uçak Bakım Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce352,943818,7810,6934
İto İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arnavutköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce351,70919,141,52120
Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce351,6419,1611,4934
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bahçelievler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce351,59719,175,0860
Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sultangazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce351,324519,256,77102
Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi (Küçükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılErkekÇince351,070119,326,530
Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi (Maltepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce350,87419,387,89120
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce350,040719,638,5330
Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sultanbeyli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce349,952719,6510,2490
Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beşiktaş) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce347,910420,265,5540
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Hafızlık Projesi)4 yılErkekİngilizce347,289920,447,7830
Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ümraniye) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce346,885620,5610,5860
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce346,435320,712,9230
Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Eyüpsultan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce345,483220,987,9290
Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bakırköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce345,155921,0810,09120
Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çekmeköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce344,569221,264,2790
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce343,14821,688,7830
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bahçelievler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılErkekArapça342,815821,7812,0130
Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Maltepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce342,59321,857,1660
Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tuzla) (Gemi Yapımı Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce342,316921,9411,534
Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Sivil Havacılık Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce341,468222,213,4134
Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gaziosmanpaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce340,00622,6510,8160
Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Sivil Havacılık Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce339,730222,7410,5734
İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce338,664623,0710,1430
Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ataşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce338,446223,148,8160
Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce337,952923,315,2534
Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Laboratuvar Hizmetleri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce337,87523,3313,334
Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Sanat ve Tasarım Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce337,554823,4310,9734
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce336,987223,6110,3190
Toki Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Küçükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce336,676923,715,23120
Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Radyo-Televizyon Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce336,064223,9111,7134
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce336,024923,9313,2730
Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Uçak Bakım Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce334,273524,4910,5134
Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce333,123324,8616,3334
Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultanbeyli) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce332,785924,9713,4534
Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce331,884325,2815,2930
Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Güngören) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce331,382825,4410,7660
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce329,917525,9315,6430
Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce329,806925,9610,590
Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenyurt) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce328,529526,48,3790
Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Büyükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce327,805726,648,2690
Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sultangazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce327,116826,8712,66102
Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce326,34127,1415,3234
Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Gazetecilik Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce325,381527,4712,234
Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Eyüpsultan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce325,203927,5310,2760
İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Arnavutköy) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce324,667327,727,0930
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce324,145627,913,7730
Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce324,129327,9113,2730
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce324,118127,9113,0230
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce323,998527,959,2930
75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sancaktepe) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce323,709828,0619,4134
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce321,19528,9615,0930
İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce320,489329,2112,5530
Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tuzla) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce319,791829,4612,4430
Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tuzla) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce319,070729,7210,3730
Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Gemi Yapımı Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce317,42830,3320,8434
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce317,375930,3512,530
Gürpınar İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beylikdüzü) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce316,299330,7513,8734
İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce315,875730,918,2734
Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beylikdüzü) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce314,446931,454,6890
Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beykoz) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce314,209431,5310,07120
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce313,712731,7320,2130
Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çekmeköy) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce313,360631,8612,3630
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce312,89532,0417,5130
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce312,345732,2418,5930
Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce312,214932,2912,1768
Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bakırköy) (Adalet Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce311,877932,4112,3968
İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce311,753132,4613,1234
Bahçeşehir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce311,527132,5512,934
Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce311,434732,5810,3534
Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Zeytinburnu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce311,383632,69,4390
Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Silivri) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce310,955332,7710,6460
Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi (Eyüpsultan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce310,405132,9913,0760
Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Şişli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce309,969133,1610,47120
Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi (Pendik) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı)4 yılKızİngilizce308,85233,618,3934
Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beylikdüzü) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce308,743333,6414,6960
Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Gıda Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce308,594833,719,4734
Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce308,50333,7417,6134
Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bağcılar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce308,238233,8410,29120
Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı)4 yılKız/Erkekİngilizce308,066333,916,3434
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce307,727634,031468
Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce307,664934,0618,8334
İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Tasarım Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce307,471934,1321,9230
İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce307,319534,199,5434
Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce305,520534,8916,2134
Atakent İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Kimya Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce303,999235,5211,2234
İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce303,994335,5215,8130
Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beykoz) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce302,793136,0112,5430
Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce301,876236,3915,9634
Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sancaktepe) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce301,699136,4715,5634
Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eyüpsultan) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce301,611136,519,1934
İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce301,011836,757,530
Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Muhasebe ve Finansman Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce300,950836,7720,2334
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Kimya Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce300,763936,8517,730
Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce299,317237,4617,3234
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Hafızlık Projesi)4 yılErkekİngilizce298,963437,619,930
Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Grafik ve Fotoğraf Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce298,731837,7121,4734
İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce298,727937,7110,6690
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce298,690537,7217,4230
Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sancaktepe) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce298,610237,7511,2834
Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (İnşaat Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce297,905938,0618,630
Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce297,343238,317,1330
Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Adalet Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce296,990838,4515,8868
Üsküdar İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı)4 yılKızİngilizce296,739338,5610,630
İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Arnavutköy) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce296,506238,6623,9330
İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce295,848138,9520,830
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (İnşaat Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce295,356539,1617,4630
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce295,033739,3111,7530
Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce294,936539,3516,7134
Zeytinburnu İdmib Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce294,870939,3823,5234
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce294,111239,7215,2630
Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce294,031839,7524,6834
Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKızİngilizce293,991939,7718,1534
Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce293,63239,9316,6734
Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Moda Tasarım Teknolojileri)4 yılKızİngilizce293,143640,1518,6534
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kadıköy) (Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce292,796640,311,6134
Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı))4 yılKızİngilizce292,605340,3817,7930
Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kağıthane) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce292,488740,4410,96120
Tev Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce292,168540,5817,6630
İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Arnavutköy) (Kimya Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce290,32641,4120,830
Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce290,281141,4316,2734
Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce289,702841,724,4534
Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Grafik ve Fotoğraf Alanı)4 yılKızİngilizce289,355341,8615,1234
Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kadıköy) (Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce289,029342,0113,6634
Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eyüpsultan) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce288,831642,120,634
Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce288,83142,123,7830
Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce288,747642,1414,9134
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi (Şişli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce288,499242,2613,1730
Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce287,207242,8524,9934
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Kimya Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce287,186542,8624,6230
Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Silivri) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce287,068342,928,2934
Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Güngören) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce286,03743,416,734
Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultangazi) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce285,621543,6127,0434
Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce285,120543,8423,5134
Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce284,813743,9826,0234
Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Gemi Yapımı Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce283,953644,424,8234
Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce283,807344,4721,5330
Pendik İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce283,780344,4819,5134
Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Kimya Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce283,763644,4920,2430
Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce283,676544,5323,630
Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) (İnşaat Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce283,422944,6518,7934
İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce282,938644,8916,4460
İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Adalet Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce282,558845,0712,8134
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce282,355445,1728,8334
Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce281,78445,4518,5234
İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Makine Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce281,652945,5129,3234
Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce281,451745,6114,630
Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sarıyer) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce281,083945,7917,2934
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce281,003945,8320,5630
İtosb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tuzla) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce280,990845,8425,934
Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Makine Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce280,789845,9426,9730
Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çekmeköy) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce280,696245,9925,8330
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce280,217946,2227,9134
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce279,239546,7221,4430
Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce278,424847,1328,6234
Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce278,225247,2321,4434
Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Moda Tasarım Teknolojileri)4 yılKızİngilizce278,07347,3121,9330
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Kimya Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce278,038647,3214,1730
Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce276,860747,9221,2330
Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce276,570848,079,1134
Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce276,352748,1823,0530
Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenler) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce276,152348,2919,5734
Kağıthane İto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Grafik ve Fotoğraf Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce276,060448,3315,9134
Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce275,892248,437,8930
Tev Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce275,502648,6310,3890
Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Matbaa Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce275,207148,7814,6234
Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çatalca) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce275,109948,8312,230
K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Muhasebe ve Finansman Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce274,920848,9313,2834
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce274,805748,9916,7830
Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))4 yılKızİngilizce274,494649,1619,8230
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (İnşaat Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce273,830349,5126,8430
Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce273,568749,6518,1430
Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce273,533649,6721,6734
Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Tasarım Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce273,345449,7722,434
Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce273,112149,8920,2430
Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce273,064249,9232,730
Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Grafik ve Fotoğraf Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce272,92085014,1334
Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Kimya Teknolojisi Alanı)4 yılKızİngilizce272,009250,4822,7130
Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beyoğlu) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce271,584950,733,7334
Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı))4 yılKızİngilizce270,856851,0921,9530
Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Metal Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce270,348651,3621,5734
Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çekmeköy) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce270,006651,5424,0530
Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/ErkekFransızca268,208152,5225,430
Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beykoz) (Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce267,814352,7419,0160
Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (İnşaat Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce267,752452,7713,5434
Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Muhasebe ve Finansman Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce267,040553,1627,8334
Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce265,950653,7639,6430
İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beylikdüzü) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce265,764753,8623,0834
M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Muhasebe ve Finansman Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce265,724553,8820,6634
Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi (Kadıköy) (Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı))4 yılKızİngilizce265,51035421,6234
Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Kuyumculuk Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce265,316354,1126,4934
Pagev Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Tasarım Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce264,566954,5420,7534
İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenyurt) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce264,413854,6312,4890
Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce263,608855,0936,7134
Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Matbaa Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce263,36455,2318,0130
Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Metal Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce262,928855,4825,3634
Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce260,359956,9532,2830
Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı))4 yılKızİngilizce259,906757,2213,2230
Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce259,508257,4517,3630
Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Geleneksel Türk Sanatları (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce259,077757,7118,2530
Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce259,045457,7318,3160
Kağıthane İto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Ulaştırma Hizmetleri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce258,713357,9323,4434
Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çatalca) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce257,973258,3710,8634
İhkib Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))4 yılKızİngilizce257,005258,9424,434
Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Büro Yönetimi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce256,601359,1826,6530
Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı))4 yılKızİngilizce255,766759,6915,5760
Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Pazarlama ve Perakende Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce255,359759,9321,5234
Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Moda Tasarım Teknolojileri)4 yılKızİngilizce255,274159,9818,2734
Kıraç İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce254,778860,2828,2234
Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sarıyer) (Kimya Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce254,632360,3719,2534
Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultangazi) (Grafik ve Fotoğraf Alanı)4 yılKızİngilizce253,953960,7821,4534
Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beykoz) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce253,73660,916,7434
Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))4 yılKızİngilizce253,548161,0211,3830
Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Güngören) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))4 yılKızİngilizce253,085761,324,9334
Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce253,059761,3134,0130
Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce252,228361,8120,2430
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Matbaa Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce251,673262,1523,7630
Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce251,507862,2530,1930
İhkib Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce251,119762,4931,9634
Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beykoz) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce246,220465,5932,0334
Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce246,152365,6328,2530
Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKızİngilizce245,58256620,2330
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beyoğlu) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))4 yılKızİngilizce243,610667,2624,3634
Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce242,582167,9315,9234
Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eyüpsultan) (Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce241,988668,3230,8534
Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce239,989369,6238,5634
Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Tekstil Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce239,297770,0933,130
Zeytinburnu Trisad Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Moda Tasarım Teknolojileri)4 yılKız/Erkekİngilizce239,125270,227,0730
Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi (Şile) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce238,773570,4319,6160
İhkib Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce238,760170,4432,2134
Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce236,752771,7721,9760
Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beyoğlu) (Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce235,95772,338,3534
Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce235,284272,7428,9430
Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenler) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce235,268172,7627,7734
Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))4 yılKız/Erkekİngilizce234,276173,4236,1730
Zeytinburnu Trisad Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Tekstil Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce232,712174,4421,1630
Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi (Silivri) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce232,095374,8612,4260
Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Tekstil Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce228,695177,1417,0330
Küçükçekmece Tasev Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce228,19177,4839,2634
Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (El Sanatları Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKızİngilizce225,430279,328,3634
Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKızİngilizce221,759181,6835,4530
Pagev Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Plastik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce221,536881,8335,5334
Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi (Maltepe) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı))4 yılKızİngilizce194,731595,4626,8434
Şile İmkb 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi (Şile) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce175,310599,1919,1734

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