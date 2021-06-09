İstanbul lise taban puanları 2021! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

İstanbul lise puanları 2021 sayfasından İstanbul LGS taban puanları 2021 ve İstanbul lise yüzdelik dilimleri ile Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait İstanbul LGS yüzdelik dilimleri

İstanbul liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, İstanbul'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri... İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB İstanbul liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB OKUL ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİLİ TABAN PUANI TABAN YÜZ. TAVAN YÜZ. KONT. Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi (Beyoğlu) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 494,937 0,02 0,01 100 İstanbul Erkek Lisesi (Fatih) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 492,5054 0,04 0,01 180 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 489,3159 0,08 0,01 68 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 489,3159 0,08 0,01 136 İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Kadıköy) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 485,0102 0,15 0,01 204 Çapa Fen Lisesi (Fatih) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 481,8214 0,22 0,01 170 Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Fatih) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 479,9473 0,26 0,04 204 Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (Üsküdar) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 477,4969 0,35 0,08 136 Kadıköy Anadolu Lisesi (Kadıköy) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 470,3572 0,59 0,09 306 Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi (Beşiktaş) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 467,3894 0,71 0,14 170 Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 466,9054 0,74 0,01 180 Yaşar Acar Fen Lisesi (Beylikdüzü) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 464,7581 0,85 0,09 204 Haydarpaşa Lisesi (Üsküdar) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 463,6419 0,89 0,26 272 Vefa Lisesi (Fatih) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 462,3265 0,97 0,26 204 Şehit Münir Alkan Fen Lisesi (Büyükçekmece) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 461,4682 1,01 0,07 180 Beşiktaş Anadolu Lisesi (Beşiktaş) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 459,7828 1,11 0,3 136 Burak Bora Anadolu Lisesi (Kartal) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 459,7828 1,11 0,2 136 Burak Bora Anadolu Lisesi (Kartal) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 457,9093 1,21 0,82 34 Pertevniyal Lisesi (Fatih) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 456,2329 1,31 0,29 238 Adnan Menderes Anadolu Lisesi (Bahçelievler) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 454,6319 1,42 0,26 200 Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 452,8025 1,54 0,01 30 Validebağ Fen Lisesi (Üsküdar) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 452,3997 1,56 0,43 170 M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 452,2444 1,58 0,45 60 Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (Kartal) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 451,8375 1,61 0,33 204 Şehremini Anadolu Lisesi (Fatih) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 447,3809 1,94 1,14 280 Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (Maltepe) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 445,9095 2,07 0,41 180 Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi (Silivri) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 443,289 2,29 0,78 204 Atatürk Anadolu Lisesi (Beşiktaş) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 441,7156 2,42 0,97 280 Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi (Kartal) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 441,5439 2,44 1,12 280 Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 441,4536 2,45 0,82 60 Yeşilköy Anadolu Lisesi (Bakırköy) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 440,8556 2,5 0,6 160 Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Fatih) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 440,2938 2,55 1,04 80 Hasan Polatkan Anadolu Lisesi (Bakırköy) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 440,2938 2,55 1,43 68 Maltepe Fen Lisesi (Maltepe) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 438,5706 2,71 1,14 238 Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi (Bağcılar) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 438,5706 2,71 0,3 238 Nişantaşı Anadolu Lisesi (Şişli) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 437,4105 2,82 1,28 102 Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Fatih) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 436,6527 2,9 0,95 80 Küçükçekmece Fen Lisesi (Küçükçekmece) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 436,4949 2,92 0,82 272 İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 435,6745 3 0,78 30 Bahçelievler Anadolu Lisesi (Bahçelievler) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 434,2211 3,15 0,29 200 M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Arapça 433,5472 3,21 0,97 60 Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi (Beşiktaş) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 433,1051 3,26 1,56 102 Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (Ümraniye) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 432,7562 3,3 1,16 238 Kadir Has Anadolu Lisesi (Maltepe) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 432,1207 3,37 1,4 280 Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız İspanyolca 431,7894 3,4 1,55 30 Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beyoğlu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 430,2222 3,58 0,81 90 Bahçelievler Anadolu Lisesi (Bahçelievler) 4 yıl Kız/Erkek Almanca 429,5096 3,65 2,53 160 Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi (Pendik) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 429,4596 3,66 0,35 204 Kartal Anadolu Lisesi (Kartal) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 428,3573 3,78 2,52 120 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi (Beylikdüzü) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 428,0763 3,81 1,14 320 Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (Üsküdar) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 427,7247 3,86 1,72 160 M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Rusça 425,996 4,06 1,65 30 Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi (Tuzla) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 425,6884 4,1 0,92 136 Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi (Bakırköy) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 425,6838 4,1 2,59 160 Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (Üsküdar) 4 yıl Kız/Erkek Almanca 425,633 4,1 2,15 40 Suat Terimer Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 424,0576 4,29 1,35 280 Kartal Anadolu Lisesi (Kartal) 4 yıl Kız/Erkek Almanca 423,5809 4,34 2,82 120 İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 423,2987 4,38 1,04 30 Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Erkek İspanyolca 422,6948 4,46 1,81 30 Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi (Şişli) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 421,798 4,57 2,89 280 Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 421,7806 4,57 2,24 238 Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi (Kadıköy) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 420,8331 4,69 2,77 240 Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 420,4417 4,74 1,07 204 İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Bilişim Teknolojileri Alanı) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 420,2796 4,76 1,47 30 Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 418,9447 4,94 1,54 60 İstanbul Üsküdar Lisesi (Üsküdar) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 418,9037 4,95 1,56 280 Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beşiktaş) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız Almanca 418,4061 5,01 1,31 30 Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi (Şile) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 416,6296 5,25 1,43 170 Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 416,4995 5,27 1,45 280 Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Bilişim Teknolojileri Alanı) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 415,5235 5,41 0,47 30 İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Erkek Japonca 415,4358 5,42 2,08 30 Eyüpsultan Anadolu Lisesi (Eyüpsultan) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 415,1979 5,45 2,12 240 İstanbul Anadolu Lisesi (Kadıköy) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 414,5139 5,55 0,45 200 Pendik Fatih Anadolu Lisesi (Pendik) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 414,0832 5,61 3,55 200 Dede Korkut Anadolu Lisesi (Bahçelievler) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 414,0065 5,63 2,78 280 Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Bakırköy) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 413,8404 5,65 3,21 240 İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi (Beyoğlu) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 412,1226 5,9 2,82 120 Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi (Kadıköy) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 411,4245 6 3,48 240 Hacı Sabancı Anadolu Lisesi (Üsküdar) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 411,1089 6,05 2,36 136 Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Güngören) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 411,0877 6,05 0,79 90 Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi (Tuzla) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 409,8632 6,24 4,13 238 Adile Mermerci Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 409,4923 6,3 2,24 204 Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 408,4248 6,46 1,25 60 Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi (Bahçelievler) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 406,9052 6,71 1,28 136 İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 406,302 6,8 2,69 30 Süleyman Nazif Anadolu Lisesi (Avcılar) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 405,81 6,88 3,59 280 Gazi Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 405,5693 6,92 4,11 280 Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 405,2258 6,98 0,86 120 Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi (Bakırköy) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 404,9343 7,02 3,66 200 Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 403,9698 7,18 4,22 200 Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi (Pendik) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 403,6441 7,24 4,07 238 Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi (Ümraniye) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 402,4879 7,43 2,89 480 Habire Yahşi Anadolu Lisesi (Ataşehir) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 401,8583 7,54 3,96 400 Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 401,8099 7,54 0,9 90 Şişli Anadolu Lisesi (Şişli) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 400,4132 7,79 4,6 170 Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi (Sarıyer) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 399,8611 7,88 2,9 102 Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 399,768 7,9 2,18 30 Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi (Güngören) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 399,5255 7,94 2,71 240 Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 399,4989 7,95 0,97 90 Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Esenyurt) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 399,1546 8,01 2,39 320 Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi (Pendik) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 398,5008 8,12 4,19 238 Beyoğlu Anadolu Lisesi (Beyoğlu) Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 398,4912 8,13 2,48 68 Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi (Silivri) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 397,7041 8,27 2,32 170 Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 397,328 8,34 3,93 60 Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 397,1077 8,37 5,1 280 Kağıthane Anadolu Lisesi (Kağıthane) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 397,0883 8,38 3,26 240 Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 395,0978 8,74 4,82 320 Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) 4 yıl Kız/Erkek Almanca 395,023 8,75 6,06 80 Kağıthane Anadolu Lisesi (Kağıthane) 4 yıl Kız/Erkek Almanca 394,9271 8,77 4,7 40 Özden Cengiz Anadolu Lisesi (Çekmeköy) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 394,4551 8,86 4,03 200 Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 393,5964 9,03 4,86 320 Çamlıca Kız Lisesi (Üsküdar) 4 yıl Kız İngilizce 393,0751 9,13 4,21 204 Mevlana Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 391,5722 9,42 4,1 280 Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sancaktepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 390,6969 9,59 0,1 90 Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi (Bağcılar) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 390,6862 9,59 2,93 400 Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi (Beylikdüzü) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 390,5262 9,63 3,84 204 Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (Sarıyer) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 389,5867 9,82 3,51 204 İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 389,5668 9,83 3,39 90 Kandilli Kız Lisesi (Üsküdar) 4 yıl Kız İngilizce 389,4696 9,85 4,17 170 Aziz Sancar Anadolu Lisesi (Sultanbeyli) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 389,0136 9,94 4,71 280 Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bahçelievler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 388,9406 9,95 1,21 60 Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi (Bağcılar) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 387,4495 10,25 5,45 240 Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (Beykoz) 4 yıl Kız/Erkek Almanca 387,222 10,3 3,27 34 Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (Beykoz) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 387,1462 10,31 5,09 136 Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 386,5531 10,44 4,06 60 Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi (Başakşehir) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 386,4497 10,46 4,4 320 Çatalca Anadolu Lisesi (Çatalca) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 384,3078 10,91 4,36 204 Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Sultangazi) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 383,799 11,03 5,43 320 Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 383,7358 11,04 3,39 476 Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ümraniye) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 383,3637 11,12 3,62 90 Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız Arapça 382,2813 11,36 2,74 30 Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi (Arnavutköy) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 381,5794 11,5 3,7 68 Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 381,5537 11,51 4,98 120 Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi (Sancaktepe) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 381,4063 11,54 4,14 320 Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 380,2601 11,79 4,4 90 Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 379,9736 11,86 7,33 30 Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 379,6886 11,92 6,78 90 Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bayrampaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 378,1292 12,27 4,59 120 Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 376,5841 12,64 3,1 150 Ali Akkanat Anadolu Lisesi (Sarıyer) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 376,0782 12,76 4,92 240 Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 374,8032 13,06 0,92 150 Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sultanbeyli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 374,3584 13,17 2,67 60 Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi (Avcılar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 373,6426 13,34 4,8 90 Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 373,4763 13,39 2,53 150 İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Zeytinburnu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 373,4343 13,4 1,49 120 Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bayrampaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 370,8397 14,03 1,66 90 Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bayrampaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 370,7882 14,04 3,64 120 Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenyurt) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 370,5878 14,09 0,8 90 Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Uçak Bakım Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 369,2738 14,41 9,5 30 Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Sağlık Hizmetleri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 367,288 14,92 8,34 34 Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sancaktepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 367,171 14,95 3,29 90 İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 366,0458 15,24 10,71 30 Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Sağlık Hizmetleri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 366,0277 15,25 9,94 34 Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 366,026 15,25 8,64 34 Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ataşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 365,5577 15,37 7,41 120 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bahçelievler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 364,6925 15,59 7,14 30 Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi (Küçükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 364,5011 15,64 4,09 60 Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tuzla) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 363,5087 15,89 9,54 60 Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gaziosmanpaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 362,4658 16,17 6,49 90 Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi (Şile) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 361,944 16,31 8,61 136 Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sarıyer) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 361,4344 16,44 3,06 90 Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çekmeköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 361,1533 16,51 3,78 90 Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ataşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 359,7709 16,88 5,25 60 Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 358,913 17,12 8,29 90 Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Büyükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 358,6296 17,2 1,14 120 Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 358,4644 17,24 6,22 150 Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 358,0868 17,35 8,6 30 Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Maltepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 357,5995 17,48 6,76 120 Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 356,8508 17,69 10 30 Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 356,3869 17,82 11,64 34 Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kağıthane) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 355,269 18,13 4,09 60 Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Sivil Havacılık Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 355,2218 18,14 10,86 30 Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 354,9903 18,21 6,39 90 Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bakırköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 354,9599 18,22 10,24 30 Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tuzla) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 354,422 18,37 7,73 120 Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bağcılar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 353,0347 18,75 7,32 120 Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 352,9618 18,78 9,36 34 Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultanbeyli) (Uçak Bakım Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 352,9438 18,78 10,69 34 İto İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arnavutköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 351,709 19,14 1,52 120 Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 351,64 19,16 11,49 34 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bahçelievler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 351,597 19,17 5,08 60 Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sultangazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 351,3245 19,25 6,77 102 Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi (Küçükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Erkek Çince 351,0701 19,32 6,5 30 Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi (Maltepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 350,874 19,38 7,89 120 Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 350,0407 19,63 8,53 30 Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sultanbeyli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 349,9527 19,65 10,24 90 Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beşiktaş) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 347,9104 20,26 5,55 40 İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Hafızlık Projesi) 4 yıl Erkek İngilizce 347,2899 20,44 7,78 30 Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ümraniye) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 346,8856 20,56 10,58 60 İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 346,4353 20,7 12,92 30 Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Eyüpsultan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 345,4832 20,98 7,92 90 Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bakırköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 345,1559 21,08 10,09 120 Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çekmeköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 344,5692 21,26 4,27 90 Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 343,148 21,68 8,78 30 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bahçelievler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 342,8158 21,78 12,01 30 Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Maltepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 342,593 21,85 7,16 60 Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tuzla) (Gemi Yapımı Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 342,3169 21,94 11,5 34 Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Sivil Havacılık Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 341,4682 22,2 13,41 34 Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gaziosmanpaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 340,006 22,65 10,81 60 Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Sivil Havacılık Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 339,7302 22,74 10,57 34 İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 338,6646 23,07 10,14 30 Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ataşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 338,4462 23,14 8,81 60 Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 337,9529 23,3 15,25 34 Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Laboratuvar Hizmetleri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 337,875 23,33 13,3 34 Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Sanat ve Tasarım Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 337,5548 23,43 10,97 34 Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 336,9872 23,61 10,31 90 Toki Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Küçükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 336,6769 23,71 5,23 120 Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Radyo-Televizyon Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 336,0642 23,91 11,71 34 Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 336,0249 23,93 13,27 30 Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Uçak Bakım Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 334,2735 24,49 10,51 34 Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 333,1233 24,86 16,33 34 Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultanbeyli) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 332,7859 24,97 13,45 34 Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 331,8843 25,28 15,29 30 Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Güngören) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 331,3828 25,44 10,76 60 Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 329,9175 25,93 15,64 30 Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 329,8069 25,96 10,5 90 Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenyurt) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 328,5295 26,4 8,37 90 Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Büyükçekmece) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 327,8057 26,64 8,26 90 Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sultangazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 327,1168 26,87 12,66 102 Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 326,341 27,14 15,32 34 Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Gazetecilik Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 325,3815 27,47 12,2 34 Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Eyüpsultan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 325,2039 27,53 10,27 60 İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Arnavutköy) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 324,6673 27,72 7,09 30 Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 324,1456 27,9 13,77 30 Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 324,1293 27,91 13,27 30 İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 324,1181 27,91 13,02 30 Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 323,9985 27,95 9,29 30 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sancaktepe) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 323,7098 28,06 19,41 34 Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 321,195 28,96 15,09 30 İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 320,4893 29,21 12,55 30 Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tuzla) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 319,7918 29,46 12,44 30 Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tuzla) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 319,0707 29,72 10,37 30 Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Gemi Yapımı Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 317,428 30,33 20,84 34 Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 317,3759 30,35 12,5 30 Gürpınar İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beylikdüzü) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 316,2993 30,75 13,87 34 İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 315,8757 30,91 8,27 34 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beylikdüzü) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 314,4469 31,45 4,68 90 Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beykoz) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 314,2094 31,53 10,07 120 Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 313,7127 31,73 20,21 30 Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çekmeköy) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 313,3606 31,86 12,36 30 Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 312,895 32,04 17,51 30 Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 312,3457 32,24 18,59 30 Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 312,2149 32,29 12,17 68 Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bakırköy) (Adalet Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 311,8779 32,41 12,39 68 İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 311,7531 32,46 13,12 34 Bahçeşehir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 311,5271 32,55 12,9 34 Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 311,4347 32,58 10,35 34 Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Zeytinburnu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 311,3836 32,6 9,43 90 Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Silivri) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 310,9553 32,77 10,64 60 Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi (Eyüpsultan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 310,4051 32,99 13,07 60 Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Şişli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 309,9691 33,16 10,47 120 Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi (Pendik) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı) 4 yıl Kız İngilizce 308,852 33,6 18,39 34 Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beylikdüzü) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 308,7433 33,64 14,69 60 Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Gıda Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 308,5948 33,7 19,47 34 Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 308,503 33,74 17,61 34 Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bağcılar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 308,2382 33,84 10,29 120 Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 308,0663 33,9 16,34 34 Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 307,7276 34,03 14 68 Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 307,6649 34,06 18,83 34 İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Tasarım Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 307,4719 34,13 21,92 30 İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 307,3195 34,19 9,54 34 Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 305,5205 34,89 16,21 34 Atakent İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Kimya Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 303,9992 35,52 11,22 34 İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 303,9943 35,52 15,81 30 Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beykoz) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 302,7931 36,01 12,54 30 Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 301,8762 36,39 15,96 34 Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sancaktepe) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 301,6991 36,47 15,56 34 Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eyüpsultan) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 301,6111 36,5 19,19 34 İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 301,0118 36,75 7,5 30 Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Muhasebe ve Finansman Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300,9508 36,77 20,23 34 Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Kimya Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300,7639 36,85 17,7 30 Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 299,3172 37,46 17,32 34 Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Hafızlık Projesi) 4 yıl Erkek İngilizce 298,9634 37,61 9,9 30 Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Grafik ve Fotoğraf Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 298,7318 37,71 21,47 34 İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 298,7279 37,71 10,66 90 Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 298,6905 37,72 17,42 30 Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sancaktepe) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 298,6102 37,75 11,28 34 Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (İnşaat Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 297,9059 38,06 18,6 30 Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 297,3432 38,3 17,13 30 Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Adalet Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 296,9908 38,45 15,88 68 Üsküdar İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı) 4 yıl Kız İngilizce 296,7393 38,56 10,6 30 İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Arnavutköy) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 296,5062 38,66 23,93 30 İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 295,8481 38,95 20,8 30 Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (İnşaat Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 295,3565 39,16 17,46 30 Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 295,0337 39,31 11,75 30 Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 294,9365 39,35 16,71 34 Zeytinburnu İdmib Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 294,8709 39,38 23,52 34 Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 294,1112 39,72 15,26 30 Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 294,0318 39,75 24,68 34 Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız İngilizce 293,9919 39,77 18,15 34 Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 293,632 39,93 16,67 34 Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Moda Tasarım Teknolojileri) 4 yıl Kız İngilizce 293,1436 40,15 18,65 34 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kadıköy) (Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 292,7966 40,3 11,61 34 Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 292,6053 40,38 17,79 30 Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kağıthane) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 292,4887 40,44 10,96 120 Tev Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 292,1685 40,58 17,66 30 İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Arnavutköy) (Kimya Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 290,326 41,41 20,8 30 Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 290,2811 41,43 16,27 34 Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 289,7028 41,7 24,45 34 Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Grafik ve Fotoğraf Alanı) 4 yıl Kız İngilizce 289,3553 41,86 15,12 34 Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kadıköy) (Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 289,0293 42,01 13,66 34 Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eyüpsultan) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288,8316 42,1 20,6 34 Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288,831 42,1 23,78 30 Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288,7476 42,14 14,91 34 Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi (Şişli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288,4992 42,26 13,17 30 Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 287,2072 42,85 24,99 34 Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Kimya Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 287,1865 42,86 24,62 30 Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Silivri) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 287,0683 42,92 8,29 34 Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Güngören) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 286,037 43,4 16,7 34 Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultangazi) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 285,6215 43,61 27,04 34 Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 285,1205 43,84 23,51 34 Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 284,8137 43,98 26,02 34 Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Gemi Yapımı Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 283,9536 44,4 24,82 34 Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 283,8073 44,47 21,53 30 Pendik İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 283,7803 44,48 19,51 34 Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Kimya Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 283,7636 44,49 20,24 30 Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 283,6765 44,53 23,6 30 Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) (İnşaat Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 283,4229 44,65 18,79 34 İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 282,9386 44,89 16,44 60 İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Adalet Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 282,5588 45,07 12,81 34 Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 282,3554 45,17 28,83 34 Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 281,784 45,45 18,52 34 İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Makine Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 281,6529 45,51 29,32 34 Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 281,4517 45,61 14,6 30 Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sarıyer) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 281,0839 45,79 17,29 34 Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başakşehir) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 281,0039 45,83 20,56 30 İtosb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tuzla) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280,9908 45,84 25,9 34 Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Makine Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280,7898 45,94 26,97 30 Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çekmeköy) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280,6962 45,99 25,83 30 Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280,2179 46,22 27,91 34 Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 279,2395 46,72 21,44 30 Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 278,4248 47,13 28,62 34 Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 278,2252 47,23 21,44 34 Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Moda Tasarım Teknolojileri) 4 yıl Kız İngilizce 278,073 47,31 21,93 30 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Kimya Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 278,0386 47,32 14,17 30 Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 276,8607 47,92 21,23 30 Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 276,5708 48,07 9,11 34 Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 276,3527 48,18 23,05 30 Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenler) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 276,1523 48,29 19,57 34 Kağıthane İto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Grafik ve Fotoğraf Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 276,0604 48,33 15,91 34 Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 275,8922 48,43 7,89 30 Tev Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 275,5026 48,63 10,38 90 Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Matbaa Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 275,2071 48,78 14,62 34 Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çatalca) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 275,1099 48,83 12,2 30 K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Muhasebe ve Finansman Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 274,9208 48,93 13,28 34 İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 274,8057 48,99 16,78 30 Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 274,4946 49,16 19,82 30 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (İnşaat Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 273,8303 49,51 26,84 30 Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 273,5687 49,65 18,14 30 Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 273,5336 49,67 21,67 34 Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Tasarım Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 273,3454 49,77 22,4 34 Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ümraniye) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 273,1121 49,89 20,24 30 Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 273,0642 49,92 32,7 30 Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Grafik ve Fotoğraf Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272,9208 50 14,13 34 Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Kimya Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız İngilizce 272,0092 50,48 22,71 30 Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beyoğlu) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 271,5849 50,7 33,73 34 Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 270,8568 51,09 21,95 30 Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Metal Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270,3486 51,36 21,57 34 Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çekmeköy) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270,0066 51,54 24,05 30 Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 268,2081 52,52 25,4 30 Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beykoz) (Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 267,8143 52,74 19,01 60 Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (İnşaat Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 267,7524 52,77 13,54 34 Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Muhasebe ve Finansman Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 267,0405 53,16 27,83 34 Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 265,9506 53,76 39,64 30 İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beylikdüzü) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 265,7647 53,86 23,08 34 M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Muhasebe ve Finansman Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 265,7245 53,88 20,66 34 Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi (Kadıköy) (Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 265,5103 54 21,62 34 Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Kuyumculuk Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 265,3163 54,11 26,49 34 Pagev Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Tasarım Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 264,5669 54,54 20,75 34 İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenyurt) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 264,4138 54,63 12,48 90 Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 263,6088 55,09 36,71 34 Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Matbaa Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 263,364 55,23 18,01 30 Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Metal Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 262,9288 55,48 25,36 34 Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 260,3599 56,95 32,28 30 Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 259,9067 57,22 13,22 30 Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ataşehir) (Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 259,5082 57,45 17,36 30 Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fatih) (Geleneksel Türk Sanatları (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 259,0777 57,71 18,25 30 Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 259,0454 57,73 18,31 60 Kağıthane İto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Ulaştırma Hizmetleri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 258,7133 57,93 23,44 34 Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çatalca) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 257,9732 58,37 10,86 34 İhkib Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 257,0052 58,94 24,4 34 Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Büro Yönetimi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 256,6013 59,18 26,65 30 Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 255,7667 59,69 15,57 60 Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Pazarlama ve Perakende Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 255,3597 59,93 21,52 34 Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Moda Tasarım Teknolojileri) 4 yıl Kız İngilizce 255,2741 59,98 18,27 34 Kıraç İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 254,7788 60,28 28,22 34 Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sarıyer) (Kimya Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 254,6323 60,37 19,25 34 Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultangazi) (Grafik ve Fotoğraf Alanı) 4 yıl Kız İngilizce 253,9539 60,78 21,45 34 Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beykoz) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 253,736 60,9 16,74 34 Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 253,5481 61,02 11,38 30 Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Güngören) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 253,0857 61,3 24,93 34 Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 253,0597 61,31 34,01 30 Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252,2283 61,81 20,24 30 İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Matbaa Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 251,6732 62,15 23,76 30 Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 251,5078 62,25 30,19 30 İhkib Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 251,1197 62,49 31,96 34 Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beykoz) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 246,2204 65,59 32,03 34 Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 246,1523 65,63 28,25 30 Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 245,5825 66 20,23 30 İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beyoğlu) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 243,6106 67,26 24,36 34 Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 242,5821 67,93 15,92 34 Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eyüpsultan) (Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 241,9886 68,32 30,85 34 Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 239,9893 69,62 38,56 34 Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) (Tekstil Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 239,2977 70,09 33,1 30 Zeytinburnu Trisad Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Moda Tasarım Teknolojileri) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 239,1252 70,2 27,07 30 Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi (Şile) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238,7735 70,43 19,61 60 İhkib Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238,7601 70,44 32,21 34 Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 236,7527 71,77 21,97 60 Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beyoğlu) (Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 235,957 72,3 38,35 34 Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 235,2842 72,74 28,94 30 Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenler) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 235,2681 72,76 27,77 34 Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 234,2761 73,42 36,17 30 Zeytinburnu Trisad Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Tekstil Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 232,7121 74,44 21,16 30 Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi (Silivri) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 232,0953 74,86 12,42 60 Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Tekstil Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 228,6951 77,14 17,03 30 Küçükçekmece Tasev Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 228,191 77,48 39,26 34 Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (El Sanatları Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 225,4302 79,3 28,36 34 Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 221,7591 81,68 35,45 30 Pagev Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) (Plastik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 221,5368 81,83 35,53 34 Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi (Maltepe) (Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 194,7315 95,46 26,84 34 Şile İmkb 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi (Şile) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 175,3105 99,19 19,17 34