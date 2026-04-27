Savaş helikopterinde keyif gezisi: Hegseth’ten ödüllü rapçiye özel uçuş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, savaş sahasında aktif rol oynayan AH-64 Apache’de ünlü rapçi Kid Rock’ı ağırlaması kamuoyunda tartışma yarattı. Fort Belvoir’da gerçekleşen uçuşun, askeri bir platformun sivil bir isimle şov amacıyla kullanıldığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdiği görülürken, uçuşta standart prosedürlerin esnetildiği iddiaları da tepkileri artırdı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dünyanın en gelişmiş taarruz helikopterlerinden AH-64 Apache’de Grammy ödüllü şarkıcı Kid Rock’ı ağırladı. İkili bu sabah bir araya geldi ve Virginia semalarında helikopterle keyif turu attı. 

Ancak bu gezi büyük tartışma yarattı. Kara birliklerine yakın hava desteği sağlamak ve savaş sahasında kritik görevler üstlenen bir askeri platformun, ünlü bir isimle yapılan “keyif turu” için kullanılması eleştirilerin odağına yerleşti.

SAVAŞ MAKİNESİYLE KEYİF TURU 

Fort Belvoir üssünden kalkarak gerçekleşen uçuşta, yüksek ateş gücüyle bilinen Apache helikopterlerinin bir nevi “gösteri aracı” gibi kullanıldığı yorumları yapıldı. Askeri uzmanlar, bu tür platformların operasyonel ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

PROTOKOL DIŞI UÇUŞ İDDİASI

İddialara göre Apache helikopterleri normalde iki pilotla görev yaparken, bu uçuşta tek pilot kullanıldı. Bu durumun, iki sivil ismin yan yana oturabilmesi için tercih edildiği öne sürülürken, güvenlik ve prosedür tartışmalarını da beraberinde getirdi.

KAMU KAYNAKLARI TARTIŞMASI

Eleştirilerin bir diğer odağında ise kamu kaynaklarının kullanımı yer aldı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, askeri ekipman ve personelin bu tür organizasyonlarda kullanılmasının etik olup olmadığını sorguladı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Olay, ABD’de savunma politikaları, askeri disiplin ve kamu kaynaklarının kullanımı konularında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kesim, savaş araçlarının bu şekilde kullanılmasının ciddiyetle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Elif Yeşil
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Tedesco ile ilgili kararını verdi
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

CHP binasına saldırdı, vatandaşları da hedef almaya kalktı
Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Raylar kan gölüne döndü: Yolcu trenleri çarpıştı, bilanço ağır
Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan'a 8 saatte gidebildi

Türkiye geçit vermeyince yolculuğu işkenceye döndü
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü

Ülke felaketi yaşıyor! Şehir tamamen sulara gömüldü
Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Raylar kan gölüne döndü: Yolcu trenleri çarpıştı, bilanço ağır
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Mersin'de denizde 2 erkek cesedi bulundu

Yaşlı adamların cansız bedenleri denizde bulundu