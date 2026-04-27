Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulundu

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulundu
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 24 yaşındaki kadın, Fatih'te kaldığı otelde ölü bulundu.

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 24 yaşındaki kadın, Fatih'te kaldığı otelde ölü bulundu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alınırken, kadının bir iş yerine girerek yardım istediği son anlar kameraya yansıdı.

Olay, 23 Nisan'da Fatih Muhsine Hatun Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selin Başak Schlosser (24), 20 Nisan'da Almanya'dan tatil için İstanbul'a geldi. Fatih'te bir otele yerleşen genç kadından bir süre sonra haber alınamaması üzerine otel görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, genç kadını otel odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Schlosser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardında Schlosser'in cenazesi, kesin ölümü nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Schlosser'in vücudunda darp, zorlanma ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışmayı genişleten polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Selin Başak Schlosser'in takip edildiğini ileri sürerek bir bakkala girip yardım istediği ana dair görüntüler ortaya çıktı. Bakkal dükkanındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının bakkala girdiği ve yaklaşık 5 dakika içeride kalıp, konuştuğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Tedesco ile ilgili kararını verdi
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

CHP binasına saldırdı, vatandaşları da hedef almaya kalktı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü

Ülke felaketi yaşıyor! Şehir tamamen sulara gömüldü
İlhan Palut'tan yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı: Milli takımı hak ediyor

Yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı yaptı: Milli takımı hak ediyor
Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan'a 8 saatte gidebildi

Türkiye geçit vermeyince yolculuğu işkenceye döndü
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü

Ülke felaketi yaşıyor! Şehir tamamen sulara gömüldü
Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Raylar kan gölüne döndü: Yolcu trenleri çarpıştı, bilanço ağır
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu