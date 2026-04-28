Eskişehir'de atık su arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne ait su arıtma tesisinde, elektrik panolarından kaynaklı yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri binalara ve silolara sıçramadan kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir’de, Alpu yolu üzerinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait su arıtma tesislerine ait siloların yanındaki bina içerisindeki elektrik panolarından dumanlar yükselmeye başladı.
HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ
Çalışanların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Olayda dumandan etkilenen veya yaralanan olmaması ise sevindirdi. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner