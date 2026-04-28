İran'ın başkenti Tahran'da bugüne kadar ki en büyük gösteri
İran'ın başkenti Tahran’da bulunan İnkılap ve Venek meydanlarında ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenlendi. Ellerinde İran bayrakları taşıyan Tahranlılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Protestolar devam ederken İran Silahlı Kuvvetleri gösteri alanlarına balistik füzeler getirdi.